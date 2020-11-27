عمان يواصل صدارته للدوري النسوي للمحترفات – صور

عمان – الغد – اختتمت الخميس ، منافسات الجولة الثامنة من الدوري النسوي للمحترفات 2020.

وأسفرت المباريات عن فوز عمان على النصر 11-0، القادسية على الأهلي 17-0، وشباب الأردن على الأرثوذكسي 6-0.

وحافظ عمان على صدارة الترتيب بـ 21 نقطة، ثم شباب الأردن 18، القادسية 15، الاستقلال 9، الأرثوذكسي 6، والأهلي والنصر بنقطة واحدة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.