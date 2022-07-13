عمان.. 17 طن نفايات خلال عطلة العيد

انهت امانة عمان الكبرى وفقاً لمدير الدائرة الاعلامية فيها ناصر الرحامنة رفع كافة مخلفات حظائر بيع وذبح الاضاحي ونقلها الى مكب الغباوي وطمرها ، وستواصل على مدار شهر العمل على رش وتعقيم هذه المواقع وبمعدل مرتين يومياً اول اسبوع من بعد عطلة عيد الاضحى.

واضاف ان مسلخ امانة عمان واصل من فجر اول ايام عيد الأضحى المبارك اعماله الاعتيادية ، وقام خلال عطلة العيد بذبح ومعاينة لحوالي 17891 راس أغنام ، و 153 رأس من العجول ، كما تم معاينة 223 طن لحوم فاكيوم واسماك مستوردة.

واشار الرحامنة ان السوق المركزي للخضار والفواكة استقبل ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك 5800 طن منها خضار 3385 طن وفواكه 2295 طن ، وورقيات 149 طن ، فيما ورد للسوق اليوم الاربعاء 4272 طن منتجات بستانية.

وفي سياق متصل اشار الرحامنة ان امانة عمان رفعت يوم الوقفة من خلال 5 الاف عامل وطن موزعين على شفتين صباحي ومسائي 5300 طن نفايات، وعلى مدار ايام عيد الاضحى المبارك رفعت كوادر واليات امانة عمان نحو 12 الف طن نفايات تم نقلها الى مكب الغباوي.

واضاف ان دائرة الرقابة الصحية والمهنية في امانة عمان تلقت 36 شكوى تركزت على وجود حظائر عشوائية ، وعرض وذبح الاغنام داخل الملاحم ، واتخذت 123 اجراء منها 27 مخالفة غالبيتها للملاحم التي تقوم بعمليات الذبح وكذلك توجيه انذارات.

ولفت إلى ان الحدائق العامة وعددها 143 على امتداد العاصمة عمان والمتنزهات وعددها 11 ، شهدت اقبال كبير من العائلات ولم تسجل اي ملاحظات تذكر .