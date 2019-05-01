عمان- الغد- أصيب 4 أشخاص بإصابات متوسطة جراء حريق شب في مستودع أدوية يحتوي على مواد أولية تستخدم لصناعة الأدوية مكون من طابقين بمساحة 500م2 بمنطقة بيادر وادي السير في عمان، فجر اليوم الأربعاء.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب عمان وبإسناد من مديرية إنقاذ وإسناد الوسط تمكنت من إخماد الحريق، فيما تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.

وأضافت إدارة الإعلام في بيان إن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه وحماية المستودعات الملاصقة ومنع انتشاره.

وأشارت إلى أن العشرات من الآليات المتخصصة والكوادر البشرية شاركوا في عمليات إخماد الحريق التي أشرف عليها مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبدربه البزايعة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.