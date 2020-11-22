عمايرة يحصد جائزة الدولة لأدب الطفل في الدوحة عن عمله “نجمات العيد”

عمان- الغد- حاز الكاتب والناقد المسرحي الأردني منصور عمايرة على جائزة الدولة لأدب الطفل في الدوحة -قطر، عن عمله ” نجمات العيد” في مجال القصة ورواية الطفل.

وأعرب عمايرة في حديث لـ”الغد” عن سعادته بالفوز متأملا أن يسهم دوما في إثراء المكتبة العربية بما هو مفيد لأدب الطفل.

وشكر عمايرة وزارة الثقافة والرياضة في قطر، واللجنة المشرفة على الجائزة، وأمناء الجائزة.

يشار إلى أن عمايرة، ولد في الأردن، وهو حاصل على بكالوريوس في الأدب العربي، نشرت له نصوص روائية للأطفال منها “البحث عن الرحيق” ورواية “نافذتي”.

ونشر للكاتب أيضا نصوصا مسرحية للطفل منها مسرحيّة “الناسك للأطفال” ومسرحيّة “أنا وحدي للأطفال”.

عرضت له مسرحيّات للأطفال والكبار في: الأردن، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، المغرب.

ويعرض له مسرحية “أيها الغبار خذني” في مهرجان المسرح الأردني الدورة 27 للعام 2020.

وترأس وأدار عمايرة ملتقيات علمية حول المسرح، وشارك في ندوات نقدية، ومؤتمرات عدة حول المسرح وفنون الفرجة في: الأردن، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة، تونس.

ونشرت له دراسات مسرحيّة في الدوريات العربية: – مجلة المسرح العربي/ الهيئة العربية للمسرح الإمارات.- مجلة كواليس المسرحية/ الشارقة.- مجلة فنون الأردنية. – مجلة نزوى/ سلطنة عُمان.- مجلة المسرح، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة.- مجلة الكلمة/ لندن. – جريدة مسرحنا/ مصر. – نشرت له دراسات مسرحيّة في المواقع الإلكترونية.

ونال الكاتب جوائز في أدب الطفل منها جائزة الهيئة العربية لنصوص مسرح الطفل، الدورة الأولى، الإمارات العربية المتحدة، الشارقة،2009. جائزة الإبداع الطفولي، أفضل نص مسرحي، الدورة الأولى، الأردن، عمّان، 2016. جائزة الدولة لأدب الطفل قطر في حقل الرواية، والرواية الفائزة بعنوان “نجمات العيد” الدورة الثامنة، قطر، 2019