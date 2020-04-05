“عمداء الزيتونة” يتخذ قرارات خاصة بطلبة البكالوريس والدارسات العليا

عمان- الغد- قرر مجلس عمداء جامعة الزيتونة الاردنية في جلسته المنعقدة عن بعد بتاريخ 04.04.2020 برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي وبحضور جميع العمداء الآتي:

1. التأكيد على اهمية الاستمرار في عملية التعلم عن بعد بأفضل الوسائل المتاحة والتركيز على تطوير المحتوى الالكتروني للمحاضرات والدروس وتفعيل الآليات المناسبة لزيادة تفاعل الطلبة مع المدرسين.

2. يكون التقييم لطلبة درجة البكالوريوس على النحو الآتي:

أ‌. 20% تقييم عن بعد.

ب‌. 30% امتحان صفي.

ج‌. 50% امتحان نهائي.

3. يؤجل البت في آلية تقييم التدريب الميداني والتربية العملية ومشاريع التخرج ويعطى العميد المعني ورؤساء الاقسام الصلاحيات في هذه الموضوعات.

4. يكون التقييم لطلبة الماجستير على النحو الآتي:

أ‌. 20% تقييم عن بعد.

ب‌. 20% تقييم صفي.

ج‌. 60% للامتحان النهائي.

5. عدم الموافقة على اجراء مناقشات رسائل الماجستير عن بعد، وتستمر عملية المناقشات الورقية حتى آخر يوم في الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020.

6. يعطى الطالب فرصة التقدم لامتحان غير المكتمل حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، واذا حالت الظروف دون تقدمه لهذا الامتحان يؤجل الى الفصل الدراسي الذي يليه.

7. ينطبق على الطلبة الوافدين كل ما ينطبق على الطلبة الاردنيين في هذه القررات، الا في حالات استثنائية يبت فيها مجلس العمداء.

8. الموافقة على دعم مشروع بحث علمي تطبيقي للكشف عن كيفية الاصابة بفايروس كورونا او العلاج منه، على ان يتم التقدم بطلب لهذا المشروع بالوسائل الالكترونية المعتمدة في الوضع الراهن.

9. أكد المجلس اهمية التواصل اليومي مع الطلبة واستمرار عقد مجالس الكليات والاقسام.