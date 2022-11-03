“عمداء اليرموك” يوافق على أسس منحة شيرين أبو عاقلة للماجستير

قرر مجلس العمداء في جامعة اليرموك الموافقة على أسس منحة شيرين أبو عاقلة لدرجة الماجستير في كلية الإعلام بالجامعة تكريما لذكرى الإعلامية “شيرين أبو عاقلة”.

وبحسب الأسس، فإن المنحة تُطرح مرة واحدة سنويا لمن يرغب بالالتحاق ببرنامج الماجستير في الإعلام بالجامعة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي، بحيث تغطي المنحة رسوم القبول والتسجيل ورسوم الساعات المعتمدة باستثناء المساقات الاستدراكية والمساقات المعادة، ويكون التقدم لهذه المنحة متاحا لجميع الجنسيات، ويتم اختيار الفائز بالمنحة بناء على أسس مفاضلة يقرها المجلس.

وأقرت الأسس عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم؛ من أهمها ألا يكون المتقدم حاصلا على منحة أو بعثة من أي جهة أخرى، وأن يحقق شروط الالتحاق بالبرنامج المعمول بها بالجامعة، وأن يتوفر لديه خبرة عملية في المجال الإعلامي.

وبحسب شروط المنحة، فإن الحاصل على المنحة يقبل في مسار الرسالة، ويكون موضوع رسالة الماجستير في القضايا الإعلامية الفلسطينية أو الخاصة بإبراز آثار الاحتلال ومعاناة الشعب الفلسطيني في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية.