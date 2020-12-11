عمدة مدينة نوشيرو يرحب بوفد اللجنة البارالمبية المشارك ببارالمبيك طوكيو 2020

عمان – الغد – بالتنسيق مع السفارة الأردنية في اليابان أرسل عمدة مدينة “نوشيرو” سايتو شنجنوبو فيديو ترحيبي بوفد اللجنة البارالمبية الأردنية المشارك في بارالمبيك طوكيو 2020.

وعبر المتحدثون بالفيديوا عن تشوقهم لاستقبال الوفد الأردني والسفيرة الأردنية في اليابان لينا عناب بالمدينة، وأملهم بإقامة سعيدة ومشاركة مثمرة بالدورة.

من جانبها عبرت عطوفة الأمين العام مها البرغوثي عن سعادتها بهذه الرسالة المصورة التي وصلت بعد تعاون مشترك بين السفارة الأردنية وعمدة مدينة “نوشيرو” والتي اعتبرتها أنها تزيد من حماس اللاعبين وترفع من معنوياتهم للمنافسة بقوة في الدورة.