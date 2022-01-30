عمرها 28 عاما.. حزب الخضر الألماني ينتخب أصغر زعيمة له

انتخب حزب الخضر الألماني اليوم السبت أصغر زعيمة له على الإطلاق بناء على نجاحه في الانتخابات العامة العام الماضي التي كشفت عن شعبيته بين الناخبين الشبان.

وستشارك ريكاردا لانغ النائبة التي يبلغ عمرها 28 عاما في قيادة الحزب مع زميلها البرلماني وخبير الشؤون الخارجية أوميد نوريبور. وحل الاثنان محل أنالينا بيربوك وروبرت هابيك اللذين قادا الحزب منذ 2018 لكنهما تقلدا مناصب وزارية في الحكومة الألمانية الجديدة.

واحتل حزب الخضر المركز الثالث في الانتخابات وهو شريك صغير في ائتلاف ثلاثي يقوده المستشار الديمقراطي الاشتراكي أولاف شولتس ويضم أيضا حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد لقطاع الأعمال.

وأسفرت الانتخابات التي جرت في سبتمبر/ أيلول عن أصغر برلمان من حيث السن وأكثره تنوعا على الإطلاق. وارتفع معدل النساء في البرلمان أربع نقاط إلى أقل بقليل من 35 في المئة.-(رويترز)