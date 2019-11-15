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عمره 9 سنوات وسيتخرج مهندس كهرباء الشهر المقبل

منذ 5 ساعات
الطفل لوران سيمونز

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الغد- الطفل لوران سيمونز، بصدد التخرج من جامعة ايندهوفن الهولندية للتكنولوجيا في كانون الأول المقبل، حاملا شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

لوران من بلجيكا وعمره 9 سنوات يصفه اساتذته والعاملون في الجامعة بأنه وببساطة “غير طبيعي”، أعطي امتحان بعد امتحان في محاولة لمعرفة إلى أي مدى تصل موهبته إلا أنه وصف بـ”الاسفنج” تعبيرا عن قدرته الهائلة على امتصاص المعلومات، دون الحصول على أي تفسير حول سبب قدرة هذا الطفل على التعلم بهذه السرعة.

والد لوران، قال في تصريح لسي ان ان بثته اليوم الجمعة، ان لوران بدأ ينطق بالجمل حين كان عمره 9 أشهر، وكان بارعا في الأرقام حيث تمكن من الجمع في عمر عام ونصف والضرب في عمر عامين .

وأضاف، ان نجله يخطط للانخراط والحصول على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية بالإضافة إلى التقدم إلى شهادة في الطب.

فيما قالت أستاذته الجامعية، أن لوران قادر على المتابعة، وقد نال علامات متفوقة في الحصص التي أخذها في صفه، فهو أكثر من متميز في تخصصه .

لوران يقول أن هناك رمزا لكل كلمة وأن لديه مفاهيم كونية خاصة، ويخطط مستقبلا لكي يصبح عالما في الفيزياء الفلكية .(بترا)

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