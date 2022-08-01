عمرو: نسب إنجاز المشاريع في العقبة وصلت إلى 19%

أحمد الرواشدة- العقبة- أكد محافظ العقبة خالد الحجاج أهمية إدارة الموارد المالية للمشاريع التنموية وتوزيعها على الاحتياجات الخدمية العامة للمواطنين وأن تكون العلاقة بين المجلسين التنفيذي واللامركزية سليمة، وضرورة ربط تنفيذ أعمال المشاريع بمؤشرات أداء تبين نسب الإنجاز فيها.

وأضاف الحجاج خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماع المجلسين التنفيذي واللامركزية في محافظة العقبة، أن الهدف من الاجتماع الاطلاع على تقدم سير العمل في موازنة العام الحالي 2022 وتلافي بعض المعوقات التي تواجهها، مشيرا إلى أهمية ربط الموازنة بأهداف وطنية لتنعكس إيجابا على القطاعات الخدمية بشكل عام وعكس الخطة التنفيذية ضمن دليل الاحتياجات المعد لعام 2023 وبما يترك أثرا إيجابيا على المواطن وتقديم الخدمة له.

وقال إن المسار التنموي في محافظة العقبة يمر ضمن عدة مسارات؛ هي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير وادي عربة والبلديات وهي معنية بتنمية الاقتصاد والبنية التحتية وتحسينها في مختلف مناطق المحافظة.

بدوره، أشار رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو إلى أهمية التشاركية الحقيقية مع المجلس التنفيذي وعدم تعطيل أي من المشاريع الخدمية التي تخص المواطن، مؤكدا أن المجلس مع الاشتباك الإيجابي بهدف الخدمة العامة والسعي من أجل أن يكون مؤشر الأداء لدى المجلس عاليا جدا فيما يخص تنفيذ المشاريع الخدمية.

ولفت عمرو إلى أن نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة بالمحافظة وصلت إلى 19 بالمائة، موضحا أن هناك دراسات جديدة لإعادة تأهيل المستشفى الميداني في العقبة من خلال تخصيص مبلغ مالي من موازنة العام المقبل ليكون المستشفى مركز طوارئ أو عيادات اختصاص.

ونوه إلى أن 48 بالمائة من موازنة المجلس خصصت للقطاع التربوي، وسيتم تفعيل الاتفاقيات بين المجلس وشركة تطوير العقبة ووزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس المجمعة في العقبة وصيانة عدد من المدارس الحكومية في المحافظة.

وبين مفوض ريادة الأعمال والشباب في سلطة العقبة رمزي الكباريتي أن السلطة تدعم جميع المشاريع التنموية والخدمية في المحافظة وتحرص على التشاركية الإيجابية بين المجلس التنفيذي ومجلس اللامركزية بهدف تطوير وتحسين البنى التحتية في جميع المرافق الخدمية العامة التي تخدم المواطنين والاستثمار المحلي والأجنبي في العقبة.