عمرو يبحث سبل دعم المستشفى الميداني في العقبة

أحمد الرواشدة- العقبة- زار رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وعدد من رؤساء اللجان في المجلس اليوم السبت، المستشفى الميداني في العقبة.

وقال عمرو إن الزيارة جاءت للوقوف على المستجدات المتعلقة بالمستشفى الميداني وبحث سبل دعم المستشفى الميداني للاستمرار بأداء دوره في المرحلة القادمة.

وجاءت تصريحات عمرو في ظل تصاعد الحديث عن إغلاق أو هدم المستشفى الميداني في العقبة وهو منحة إماراتية للأردن افتتحه جلالة الملك عبدالله الثاني العام الماضي بحضور السفير الإماراتي في عمان.

وأضاف عمرو: نأمل في المرحلة القادمة ونظرا للحاجة الملحة، أن يكون المستشفى الميداني مركز طوارئ متقدم ويشتمل على عيادات خارجية، وقسم مختص لغسيل الكلى.

وأكد أن هناك مخصصات من مجلس المحافظة لصالح المستشفى الميداني لغايات الصيانة.

وكان مدير المستشفى الدكتور كمال الحوراني ورؤساء الأقسام الطبية بالمستشفى في استقبال رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة الذين استمعوا إلى شرح مفصل عن المستشفى.

وشارك في زيارة المستشفى إلى جانب رئيس المجلس، نائب الرئيس مقرر اللجنة الصحية ورئيس اللجنة الفنية ورئيس لجنة المرأة والطفل ورئيس لجنة التعليم ورئيس لجنة السياحة والمجتمع المحلي.