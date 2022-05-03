عمرو يطالب بتحويل مستشفى العقبة الميداني إلى مركز طوارئ

أحمد الرواشدة- العقبة- طالب رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو بالإبقاء على مستشفى الشيخ محمد بن زايد/ مستشفى العقبة الميداني وتحويله إلى مركز طوارئ متقدم يضم العديد من الاختصاصات أو إلحاقه بمستشفى الأمير هاشم العسكري ليستمر في تقديم خدماته لأبناء محافظة العقبة وزوارها.

ويقع المستشفى الميداني بمحاذاة مستشفى الأمير هاشم العسكري على مساحة تمتد إلى ‏‏10 آلاف متر مربع منحتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لوزارة الصحة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 216 سريرا، منها ‏‏56 سريرا للعناية الحثيثة و160 لمرضى فيروس كورونا‎، بمنحة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبين عمرو خلال لقائه أمين عام وزارة الصحة الدكتور رائد الشبول بحضور نائب رئيس المجلس علي الاحيوات ومدير مديرية صحة العقبة الدكتور جمال عبيدات أن بقاء المستشفى الميداني ضرورة ملحة للمحافظة بعد تحويله إلى مركز طوارئ؛ لما له من أهمية في تخفيف الضغط على مستشفى الأمير هاشم العسكري، مؤكداً أن مراجعي الخدمات الطبية والمواطنين من أبناء محافظة العقبة والأطراف يعانون من الانتظار لساعات طويلة وكذلك المواعيد الطبية المؤجلة لفترات بعيدة.

وأشار إلى أن بناء المستشفى الميداني قائم ومجهز ويضم كوادر طبية مدربة موجودة حتى اللحظة، متسائلا: “لماذا لا يتم استغلاله بالشكل الذي يكون فيه جزء من تقدم وتطوير الخدمات الصحية في المحافظة؟” والذي يطالب أبناء العقبة منذ سنوات بإيجاد مرفق طبي رديف إلى المستشفى العسكري.

وقال عمرو إن مطالبة مجلس محافظة العقبة بالإبقاء على المستشفى الميداني جاءت بعد أن تم الحديث عن خطط وزارة الصحة لإغلاق المستشفى بشكل مؤقت وتوزيع الكوادر العاملة على المركز والمحافظات لارتفاع الكلف التشغيلية وعدم وجود كوادر متفرغة ولحين إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا والتي كان الأردن في طليعة الدول العربية في التعامل السليم معها.

واستعرض نائب رئيس مجلس المحافظة علي الاحيوات حجم الدعم المقدم لمديرية صحة محافظة العقبة لهذا العام لتجويد الخدمة الصحية المقدمة للمواطن من خلال بناء مراكز صحية جديدة وأجهزة طبية، مطالبا وزارة الصحة برفد المراكز الصحية في منطقة وادي عربة ولواء القويرة بالكوادر الطبية والمعدات والأجهزة اللازمة.

وتطالب الفعاليات الشعبية وأبناء محافظة العقبة بضرورة السعي الجاد لإنشاء مستشفى حكومي في محافظة العقبة رديف للمستشفى العسكري الموجود في ظل التوسع العمراني والسكاني التي تشهده المحافظة والذي وصل إلى الكثر من 210 ألف نسمة، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء في عام 2016 الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى في مدينة العقبة يتبع لوزارة الصحة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يذكر أن وزارة الصحة أعدت دراسة أولية حول الواقع الصحي في محافظة العقبة والتي بينت حاجتها إلى مستشفى مدني يخدم سكان العقبة وضيوفها والحاجة إلى نحو 150 سريرا إضافية غير التي يوفرها مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني التابع للخدمات الطبية الملكية بواقع 183 سريرا والمستشفى الإسلامي التابع للقطاع الخاص بواقع 46 سريرا.

ومحافظة العقبة هي المحافظة الوحيدة بين محافظات المملكة التي لا يوجد بها مستشفى يتبع لوزارة الصحة.