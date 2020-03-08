عمر الرجال أقصر من النساء!

الغد- اكتشف علماء جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، أن سبب قصر عمر الرجال مقارنة بالنساء يكمن في الكروموسوم Y، وليس بسبب نمط حياتهم فقط.

ويفيد موقع Phys.org، بأن علماء الأحياء اختبروا النظرية القائلة، أن الكروموسوم Yغير قادر على حماية الجسم الحي بجنس غير متجانس (XY) بدرجة كافية من الطفرات الضارة في كروموسوم X. فعند إناث العديد من الحيوانات يوجد اثنان من كروموسوم X، أي نسختين من الجينات الجنسية، لذلك يمكن أن يحل الحمض النووي الطبيعي محل الحمض النووي المشوه. في هذه الحالة، يجب ملاحظة التأثيرات الضارة لوجود الكروموسومات الذكرية (أو الأنثوية عند الطيور والزواحف والحشرات) في جميع الحيوانات ذات الجنس غير المتجانس.

ودرس الباحثون بيانات عن طول عمر ليس فقط القرود، والثدييات الأخرى والطيور، بل أيضا الزواحف والأسماك والبرمائيات والعناكب والصراصير والجراد والخنافس والفراشات والعث. واتضح لهم أن عمر المخلوقات ذات الجنس غير المتجانس، أقل بالمتوسط بنسبة 17.6% مقارنة بالمخلوقات المتجانسة الجنس. واكتشفوا في نفس الوقت حالة شاذة لم يتمكنوا من تفسيرها.- RT