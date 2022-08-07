عمر العبداللات يفتتح حفلات “مهرجان صيف عمان”

عمان-الغد- يفتتح “صوت الأردن” الفنان عمر العبداللات فعاليات “مهرجان صيف عمان” في الساعة الثامنة ونصف من مساء يوم الخميس الموافق 11/8/2022، بحفل يحييه في المدرج الروماني وسط العاصمة عمان.

وسيقدم العبداللات خلال الحفل برنامجاً غنائياً من أجمل أغنياته والأكثر شعبية بين الجمهور ذات الألوان الموسيقية الغنائية المتنوعة، والذي سيقدمها بعرضه المباشر على أنغام فرقته الموسيقية.

وتستعد مدينة العقبة لحفلة يحييها في ساحة الثورة العربية الكبرى بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة وذلك مساء يوم الجمعة الموافق 19/8/2022.

وبمناسبة اختيار “إربد عاصمة للثقافة العربية للعام 2022” سيحيي العبداللات حفلا فنيا كبيرا مساء يوم الخميس 25/8/2022 في مدينة الحسن الرياضية في إربد.

كما سيقدم العبداللات حفلا كبيرا مساء يوم الجمعة 26/8/2022 بمدينة رام الله بفلسطين على مسرح “جامعة بير زيت”.