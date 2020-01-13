خالد العميري

عمان – أكد المهندس عمر شقم رئيس نادي الأهلي، أن خسارة فريق كرة السلة لسلسلة نصف نهائي “بلاي أوف” أمام فريق الأرثوذكسي (3-2) لن تحد من طموحات النادي لإعتلاء منصات التتويج في الموسم المقبل.

وكتب شقم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): “خسر الأهلي مباراته أمام الشقيق الأرثوذكسي الذي إجتهد وطور أسلوبه بشكل كبير بفارق نقطة، لن أبرر أسباب الخسارة بل سنتعلم من أخطائنا وننظر إلى الأمام ونعود بقوة باذن الله في الدوري القادم”.

واستطرد: “السلة لعبتنا وحصلنا على آخر ثلاث بطولات من أصل أربعة، وكما ربحنا سابقآ خسر غيرنا، لكنهم قاموا بإعادة ترتيب صفوفهم وتمكنوا من الفوز علينا”.

وتابع: “لم يقصر محبي النادي والجمهور بدعمهم للفريق، لهم كل الشكر والتقدير والاحترام، لأن وجودهم في الملعب والنادي ومواقع التواصل أعاد الحياة بقوة إلى نادينا الحبيب”.

وواصل: “لن أنسى دور الشباب وأعضاء لجنة كرة السلة، الذين لم يبخلوا بجهدهم ووقتهم وعملهم الدؤوب وكرمهم، لقد رأيت منهم أن الاهلي في أيادي أمينة”.

وأتم حديثه بالقول: “أسباب الخساره واضحة لنا، سنعمل جاهدين على تجاوزها للدوري القادم والعودة بقوة بدعمكم ودعم الهيئة العامة لنبقى من أسياد كرة السلة الاردنية، ولتبقى فرحة الفوز والإنجاز في قلوبنا”.

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