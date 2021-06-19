عمر قرادة يخطف ذهبية وزنه في بطولة فزاع لرفع الاثقال

عمان – الغد – بدأت اليوم السبت مسابقات بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال للأشخاص ذوي الإعاقة في قاعة نادي دبي لأصحاب الهمم ، والتي تعد محطة التأهيل الأخيرة لـبارلمبيـك طـوكيو ، وتحت إجراءات صحية مشددة دون احتفالات أو جمهور ، وبمشاركة 54 دولة حول العالم.

واستهل لاعبنا البطل عمر قرادة المشاركة بإحراز الميدالية الذهبية لوزن 49 كـغم عندما تمكن من رفع 175 كـغم في محاولته الثالثة، وكان قد بدأ الطريق إلى ذهبيته برفعتين صحيحتين الأولى 170 كـغم والثانية 174 كـغم. وتم منحه رفعة رابعة في محاولة لتسجيل رقم عالمي جديد 184 كـغم لكنه لم يتمكن من ذلك رغم محاولته.

وشارك في وزن 49 كغم 11 لاعبا.

ويترأس وفد المنتخب البالمبي د. عامر الشعار عضو مجلس إدارة اللجنة رئيسا وعضوية داوود شحادة إداريا، أحمد حياصات معالجا، عيسى هلال مدربا، أحمد أبو الرب مساعدا للمدرب، وخمسة رباعين هم عمر قرادة 49 كغم، محمد طربش 65 كغم، عبد الكريم خطاب 88 كغم، معتز الجنيدي 97 كغم، وجميل الشبلي لوزن فوق 107 كغم، إضافة للرباعيتين اسماء عيسى 79 كغم، وثروة الحجاج 86 كغم.