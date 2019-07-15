عمر هاني ينضم لابويل القبرصي

خالد خطاطبة

عمان – وقع اللاعب عمر هاني اليوم، على كشوفات فريق نادي ابويل القبرصي، ليلعب في صفوفه خلال السنوات الاربع المقبلة.

وتوصلت إدارة ابويل التي تواجدت في عمان اليوم، لاتفاق مع إدارة النادي الفيصلي، على انتقال عمر هاني “بيع شراء”، مقابل مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه، رغم أن بعض التسريبات ترشح حصول الفيصلي على حوالي 360 ألف دولار.

ويتضمن العقد ايضا بندا يمنح الفيصلي 20% من قيمة اي صفقة قادمة لانتقال عمر هاني من الفريق القبرصي إلى اي فريق أخر.

يشار إلى فريق ابويل القبرصي، يضم في صفوفه لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري.