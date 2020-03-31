عملاء “أمنية” يتبرعون بـ15 ألف دينار

عمان- بعد إتاحة الفرصة لعملائها للتبرع لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” عبر برنامجها umnicoin، أعلنت شركة “أمنية” أن حجم المبالغ المُتبرع بها وصل 15 ألف دينار.

وفور إضافة وزارة الصحة لقائمة المؤسسات والمبادرات الخيرية والإنسانية التي يمكن التبرع لها عبر برنامج الولاء umnicoin الموجود على تطبيق أمنية، فضّل العديد من عملاء أمنية من مشتركي الفواتير والبطاقات المدفوعة مسبقاً أفراداً وشركات، التبرع بقيمة نقاطهم التي قاموا بجمعها لصالح وزارة الصحة بدل الحصول على المكافآت العديدة التي توفرها الشركة عبر هذا البرنامج.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية”، زياد شطارة، عن فخره واعتزازه بسرعة تجاوب العملاء لدعوة الشركة للتبرع لصالح وزارة الصحة، ودعم جهودها الاستثنائية خلال هذه الجائحة التي يعيشها الأردن كما دول العالم أجمع، وقال: “ينُم هذا التجاوب السريع من قبل عملاء أمنية عن حسهم الوطني، ووعيهم وإدراكهم حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم تجاه الوطن خلال هذه الظروف، وأنا فخور أن أرى أمنية اليوم تُعد إحدى قنوات التبرع الرئيسية التي يلجأ إليها المواطنين لدعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تدعمها الشركة بدورها”، لافتاً إلى أن التبرع لصالح وزارة الصحة ما يزال مفتوحاً أمام عملاء أمنية من خلال برنامج umnicoin الموجود على تطبيق أمنية.

وشدد شطارة، على أن هذه المشاركات تعزز من صورة الأردن المشرقة أمام دول العالم وتوطد أيضاً من القيم المجتمعية الإيجابية مثل التكافل والتضامن والتلاحم، معرباً عن أمله في أن تحذو بقية الشركات وخاصة القيادية منها حذو “أمنية” وتدعم جهود الدولة بمؤسساتها الوطنية كافة، وعلى رأسها وزارة الصحة، في مكافحة هذا الفيروس.

ومنذ إعلان الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير للتصدي لانتشار فيروس كورونا وتوفير العلاج للمرضى المصابين بالفيروس، مارست شركة “أمنية” دوراً وطنياً ومسؤولاً لمساندة هذه الجهود وقد عبرت عنه على أكثر من صعيد؛ حيث تبرعت بـ50 ألف دولار لشراء أجهزة تنفس صناعي، وأتاحت التصفح المجاني عبر شبكاتها لمنصة التعلّم الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم “درسك”، بدون الخصم من أرصدتهم أو حزم الإنترنت على خطوطهم الخلوية أو اشتراكات الإنترنت المنزلية، إضافة إلى عدم فصل أي من الاشتراكات مستحقة الفواتير لحين تجاوز الأزمة، ومضاعفة سعات الإنترنت مجاناً لجميع مشتركي الموبايل، وفي البداية إعفاء عملاء “طلبات” من رسوم التوصيل دعماً للمطاعم المحلية واستمرارية العمل فيها.

