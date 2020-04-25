عملاء أمنية يتبرعون لدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة “كورونا”

عمان – ضمن مساعيها المستمرة لدعم الجهود الوطنية في مكافحة انتشار فيروس كورونا، أعلنت شركة أمنية عن مضاعفة مبالغ تبرعات عملائها إلى 60 ألف دينار عبر برنامج الولاء umnicoin المتاح على تطبيق أمنية، والتي سيتم تقديمها لحساب وزارة الصحة.

وقد تبرع عملاء أمنية منذ إضافة وزارة الصحة في آذار الماضي لقوائم المؤسسات والمبادرات الخيرية والإنسانية على برنامج الولاء umnicoin بـ30 ألف دينار، تم مضاعفتها من قبل الشركة لتصل إلى 60 ألفاً، حيث ستتوجه لدعم جهود الوزارة وكواردها الطبية وتوفير العلاج اللائق للمصابين بفيروس كورونا.

وفي تعليقه على هذه التبرع؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة عن عميق تقديره وشكرِه لعملاء الشركة الذين لبّوا نداء الواجب وسارعوا إلى التبرع بقيمة نقاطهم التي قاموا بجمعِها عبر برنامج umnicoin لصالح وزارة الصحة، بدل الحصول على المكافآت العديدة التي توفرها الشركة عبر هذا البرنامج.

وأضاف شطارة: “منذ إعلان الحكومة لمجموعة من الخطط والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، سارعت أمنية إلى القيام بدورها المجتمعي والمسؤول، سواء من حيث تقديم التبرعات المالية أو تسخير إمكانياتنا لخدمة قطاع التعليم الذي يعتبر الآن على رأس أولوياتنا في الشركة، وغيرها من الإجراءات والقرارات التي شعرنا بضرورة تنفيذها مساهمة منا في دعم جهود جميع المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، التي نكّن لها ولكوادرها الطبية عميق التقدير لما بذلوه في سبيل مكافحة هذه الجائحة وتوفير العلاج اللازم للمرضى المصابين بالفيروس “.

وتبرعت شركة أمنية سابقاً بـ50 ألف دولار لشراء أجهزة تنفس لوزارة الصحة، وأتاحت التصفح المجاني لعملائها عبر شبكتها لمنصة التعلّم الإلكتروني الخاصة بوزارة التربية والتعليم “درسك”، دون الخصم من أرصدتهم أو حزم الإنترنت على خطوطهم الخلوية أو اشتراكات الإنترنت المنزلية، وعدم فصل أي من اشتراكات عملائها مستحقة الفواتير لضمان بقائهم على تواصل وحتى تجاوز هذه الأزمة، إضافة إلى إعفاء عملاء “طلبات” في بداية الأزمة من رسوم التوصيل دعماً للمطاعم المحلية واستمرارية العمل فيها.