عملاق مجموعتنا الشمسية وأقماره الأربعة يزينون سماءنا طوال الشهر الجاري

الغد- أعلنت وكالة الفضاء الأميركية أن أكبر كواكب المجموعة الشمسية سيكون قريبا بما يكفي لرويته بالعين المجردة من دون تلسكوب، طوال الشهر الجاري.

وقالت الوكالة إنه بالاعتماد على المناظير يمكن للمراقبين رؤية بعض أقمار كوكب المشتري في السماء ليلا.

ووفقا لـ”ناسا” فإن كوكب المشتري سيلمع في السماء طيلة الشهر الجاري، وسيكون أفضل وقت لرؤيته في يوم 10 يونيو، عندما يصل الكوكب إلى نقطة تعرف باسم “المقابلة”.

وتعني “المقابلة” أن المشتري سيكون في الخط نفسه مع الأرض والشمس.

وتقول “ناسا”: “إنه أفضل وقت في السنة لرؤية المشتري، لأنه سيكون مرئيا في السماء طوال الليل، في الوقت الذي يكون فيه المشتري أقرب إلى الأرض”.

وإذا لم تتمكن من مشاهدة أكبر كواكب المجموعة الشمسية في اليوم العاشر من الشهر، فالأيام التي تليه ستكون مناسبة أيضا لمتابعة هذا الحدث الفلكي، حيث يمكن رؤية المشتري وأضخم أقماره الأربعة “آيو” و”أوروبا” و”غانيميد” و”كاليستو”، بالعين المجردة، وستكون أكثر وضوحا باستخدام المناظير.

وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية: أن “كوكب المشتري سيكون أكبر وأكثر إشراقا من المعتاد في هذا الشهر، ويظهر عند الغسق ويبقى مرئيا طوال الليل”.