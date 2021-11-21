عملية القدس: اتهامات متبادلة داخل حكومة الاحتلال بـ”العجز”

نادية سعد الدين

عمان – سادت أجواء الإرباك والتخبط الشديدين داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تلقت ضربة مُوجعة أمس بمقتل مستوطن وجرح 4 آخرين، بينهم 3 جنود إسرائيليين وحاخام يهودي متطرف إصابته بليغة، خلال عملية إطلاق نار في القدس المحتلة نفذها فلسطيني قبيل استشهاده برصاص الاحتلال، وذلك في عملية نوعية تبنتها حركة “حماس” وباركتها القوى والفصائل الفلسطينية.

وعلى وقع حالة تبادل الإتهام بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حيال مسؤولية عدم الكشف المسبق عن العملية؛ فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط، بالقدس المحتلة، فلسطيني منفذ العملية والقيادي بحركة “حماس” الفلسطيني فادي أبو شخيدم (42 عاماً)، وحولت المدينة إلى ثكنة عسكرية محاطة بالعناصر والاجراءات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية المشددة.

“عملية القدس” التي تعد الثانية من نوعها بعد ثلاثة أيام فقط من عملية طعن لشرطيين إسرائيليين بالبلدة القديمة بالمدينة المحتلة؛ كشفت، طبقاً للمواقع الإسرائيلية، عن تراخي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعدما فشلت أجهزتها في الكشف المسبق عن العملية، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي، “نفتالي بينيت”، “بالقاسية”، موعزاً لقوات أمن الاحتلال بالاستعداد واليقظة خشية وقوع عمليات مشابهة.

فيما برر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، “عومر بارليف”، غياب الجهوزية المسبقة لإحباط العملية بأنها “كانت مدبرة، وأن المنفذ يأتي كل يوم للصلاة في الأقصى ووصل في يوم الحادث بسلاح عادي ونفذ إطلاق نار، فيما قام بالعمل على سفر زوجته وأبنائه إلى الخارج قبل ثلاثة أيام من تنفيذها، وفق مزاعمه”

وقد استنفرت شرطة الاحتلال قواتها في البلدة القديمة، وأغلقت “باب العامود”، ونصبت الحواجز العسكرية وأعاقت تنقل الفلسطينيين ومنعتهم من التوجه إلى المسجد الأقصى، حيث تم إغلاق جميع أبوابه أمام الفلسطينيين من القدس وفلسطين المحتلة العام 1948.

وبدأت قوات الأمن الإسرائيلية، حملة تمشيط واسعة النطاق بحثاً عن شاب فلسطيني تزعم أنه قدم المساعدة لمنفذ الهجوم ونجح في الفرار.

كما علقت شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين لساحات الحرم من جهة “باب المغاربة”، وقامت بإخلاء عدد من المقتحمين بإخراجهم من باب المغاربة، علماً أن مجموعات المستوطنين تقوم بمغادرة ساحات الحرم بعد الانتهاء من اقتحام الأقصى، من جهة باب السلسلة الذي شهد الاشتباك المسلح.

وقد أسفرت العملية، بالإضافة إلى مقتل المستوطن الإسرائيلي الذي تتكتم شرطة الاحتلال عن كشف هويته، عن “وقوع 4 إصابات، منهم ثلاثة لجنود إسرائيليين من حرس الحدود، إصابة أحدهم خطيرة جداً جراء عيار ناري في الرأس، فيما وصفت حالة الآخرين ما بين الخطيرة والمتوسطة”، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وزعمت المواقع الإسرائيلية بأن الفلسطيني أبو شخيدم هو المنفذ الرئيسي للعملية، إذ تنكر بزي مستوطن متدين “حريدي” وكان يحمل سلاح رشاش، فيما سبق أن أدرجه جهاز “الشاباك” ضمن جماعة “شباب المسجد” التابعة لحماس في المسجد الأقصى، بينما ساعده شاب فلسطيني تمكن من الفرار وتعمل قوات الاحتلال على مطاردته والإمساك به، وفق مزاعمها.

وقد تبنت حركة “حماس” العملية، التي أطلقت عليها اسم “باب السلسلة”، والتي نفذها أحد قياديي الحركة بمخيم “شعفاط” للاجئين الفلسطينيين، شمالي القدس المحتلة، والذي يعمل مدرساً في مدرسة المخيم وواعظًا وخطيباً في مساجد القدس والمسجد الأقصى.

وأكدت “حماس” أن “رسالة العملية البطولية تحمل التحذير للعدو المجرم وحكومته بوقف الاعتداءات على الأرض والمقدسات، وأن حالة التغول التي تمارسها ضد المسجد الأقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها، ستدفع ثمنها”.

وشددت الحركة على أن “خيار المقاومة الشاملة بأشكالها كافة، وعلى رأسها المقاومة المسلحة، هو القادر على لجم العدو ووقف عدوانه”، مؤكداً تمسك الشعب الفلسطيني بمقاومته لنيل حقوقه التاريخية المشروعة.

ودعت “حماس” أبناء الشعب الفلسطيني إلى “الاستمرار في الرباط في المسجد الأقصى، والتصدي لمحاولات الاحتلال المستمرة لتدنيس ساحاته”.

وقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن “العملية البطولية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتصاعدة في مدينة القدس المحتلة وأحيائها”، مثلما تؤكد استمرارية ثورة الشعب الفلسطيني ضد المحتل الصهيوني وعجز الاحتلال على خمد ثورته المتصاعدة”.

بدورها؛ باركت فصائل المقاومة الفلسطينية عملية القدس؛ إذ أكدت حركة الجهاد الإسلامي، بأنها تأتي كرد طبيعي على تصاعد إرهاب المستوطنين وجنود الاحتلال وإمعان حكومة الاحتلال في عدوانها وسياسات الهدم والتهجير التي تطال أهالي مدينة القدس.

وأشارت إلى أن العملية تدلل على تمسك الشعب الفلسطيني بمقاومته كنهج قادر على ردع الاحتلال وكسر عنجهيته.

بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن العملية تأتي في إطار الرد الطبيعي على جرائم الكيان الصهيوني، فيما تعد المقاومة الخيار الأمثل لاقتلاع العدو من الأرض وإنهاء مشروعه الاستيطاني عن كامل التراب الوطني الفلسطيني.

ودعت الشعبية جماهير الشعب الفلسطيني وكل القوى الحية إلى تصعيد المقاومة بكافة مواقع الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبالمثل؛ أكدت حركة المجاهدين أن عملية القدس تؤكد صوابية نهج المواجهة مع المحتل حتى إزالته عن كافة الأراضي المحتلة، فيما اعتبرت حركة الأحرار أن تصاعد العمليات البطولية في القدس والضفة يؤكد حيوية المقاومة والتمسك الشعبي بها.

من جانبها، طالبت حركة المقاومة الشعبية، “بتصاعد المقاومة ضد جنود الاحتلال في كافة أماكن التماس”، أسوة بمطلب لجان المقاومة في فلسطين التي اعتبرت أن “العملية رد طبيعي على جرائم العدو الصهيوني التي تستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني، والذي سيواصل مقاومته حتى التحرير والعودة”.