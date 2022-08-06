عملية تجميل الأنف.. أهم المعلومات (فيديو)

يشار أحيانا إلى عملية تجميل الأنف بعملية رأب الأنف وهي عملية تعديل شكل وهيكل الأنف والتي أحيانًا ما يشار إليها بعملية إعادة تشكيل الأنف.

يتم إجراء العملية لغرض تجميلي بالدرجة الأولى ألا وهو زيادة التناغم والتناسب بين الأنف وباقي ملامح الوجه.

ومع ذلك، قد تُجرى في أحيان كثيرة بغرض علاج مشاكل واضطرابات التنفس وانسداد الأنف الناتجة عن تشوهات أو عيوب في بنية الأنف، وبسبب التعرض لبعض الحوادث

يسلط برنامج “الغد دكتورز” الضوء على أهم أسباب ودوافع إجراء عملية تجميلية للأنف، ويجيب على هذه الأسئلة أخصائي جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أشرف عبده

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى النفسيين للطبيب.

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