عملية جراحية ناجحة لمريض بتقنية جديدة في مستشفى الملك المؤسس

احمد التميمي

اربد – تمكن فريق طبي في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي باشراف استشاري جراحة الدماغ والاعصاب والعمود الفقري الدكتور سلطان جرار من إجراء عملية جراحية بشكل طارىء لمريض عشريني تعرض لاصابة بالعنق أدت الى كسور غير مستقرة في الفقرات العنقية بعد أن اظهرت الصور الشعاعية المقطعية والرنين المغناطيسي وجود كسور عنقية غير مستقرة بالفقرات الرابعة والخامسة والتي قد تؤدي الى شلل كامل بالأطراف الأربعة في بعض الحالات.

و تم إزالة الفقرات المكسوره وتركيب دعامات معدنية في مكانها وتم استخدام تقنية مراقبة وظائف الحبل الشوكي (Neuromonitoring) خلال العملية للتأكد من وظائف المريض العصبية أثناء اجراء العملية.

وأشار الدكتور جرار ان مثل هذه الحالات يصعب التعامل معها الا في مراكز متخصصة مثل هذا المركز الجامعي المميز والمجهز بأحدث الاجهزة مضيفا ان مثل هذه العمليات يجريها بالعادة فريق جراحين متخصصين مثمنا دور الكادر الطبي الذي شارك في العملية ً والمكون من استشاري التخدير الدكتور محمد خصاونة بالإضافة للمقيمين الدكتور رائد جرادات والدكتور محمد صبّاح والدكتور يوسف عضيبات والدكتور امين البيك والكادر التمريضي المميز .

وأبدا المريض ارتياحاً كبيراً بعد إجراء العملية وتم خروج المريض بعد تماثله للشفاء وتقدم بالشكرالجزيل للعاملين بالمستشفى وخاصة أطباء جراحة الاعصاب الذين أجروا العملية ولجميع الكادر الطبي المرافق وإدارة المستشفى على التعاون الكبير وتذليل الصعوبات لإجراء هذه العملية .

من جهته عبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي للمستشفى وتعامله الأمثل مع الحالات المرضية الأكثر صعوبة بأستخدام أحدث الأجهزة الطبية لافتا الى ان المستشفى معد ومجهز بأحدث المعدات الضرورية لاجراء كافة العمليات موضحاً أن المستشفى يوفر البيئة المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص لإجراء مثل هذه العمليات والإنجازات الطبية .