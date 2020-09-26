عملية جراحية نوعية لأول مرة في مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة

الرصيفة- نجح فريق طبي متخصص في جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الامير فيصل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، بإجراء عملية جراحية بالمنظار تعتبر سابقة نوعية على مستوى مستشفيات وزارة الصحة، بحسب مدير المستشفى الدكتور نشأت فرح.

وقال الدكتور فرح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت، ان هذه العملية وهي ( ترميم عضلة الكفة المدورة في الكتف وتكلس في المفصل الخرمي الترقوي ووتر العضلة الرأسي)، هي الاولى من نوعها تجرى في المستشفى، وكانت تحديا لنا وبحمد الله تكللت بالنجاح.

واضاف ان العملية اجريت بالمنظار لمريض خمسيني تحت اشراف الدكتور وائل العزازي وفريق متخصص من أمهر الاطباء والممرضين وفنيي التخدير، لتكون اضافة نوعية جديدة لانجازات المستشفى في خدمة ابناء الوطن. وبين ان مستشفى الامير فيصل يسير الان قدما لإجراء جميع أنواع العمليات من خلال توفير التسهيلات والمعدات اللازمة للكوادر الطبية، ليكون مساندا لباقي مستشفيات المملكة، وللتسهيل على المرضى في لواء الرصيفة وعدم تحميلهم عناء الذهاب لمستشفيات بعيدة عن مكان سكناهم.-(بترا)