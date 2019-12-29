عملية طعن تستهدف منزل حاخام في نيويورك

واشنطن- أصيب عدة أشخاص في هجوم بالسلاح الأبيض استهدف منزل حاخام في وقت متأخر ليل السبت قرب نيويورك، على ما أعلنت جمعية يهودية.

وأفاد المجلس اليهودي الأرثوذكسي للشؤون العامة على تويتر “ورد اتصال يفيد عن عملية طعن جماعي” ضد “منزل حاخام حاسيدي”.

وأضافت الجمعية “نقل خمسة أشخاص أصيبوا طعنا إلى مستشفيات محلية وجميعهم يهود حاسيديون”، مشيرة إلى أن اثنين منهم في حال حرجة.

من جهتها أفادت شبكة “سي بي إس” أن رجلا يحمل ساطورا اقتحم منزل الحاخام الواقع في مونسي على مسافة 50 كلم إلى شمال نيويورك، حيث كان جمع من الناس يحتفلون بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا).

وتمكن المهاجم من طعن ثلاثة أشخاص على الأقل من الموجودين قبل الفرار، وفق المصدر ذاته.

وتؤوي مونسي مجموعة كبيرة من اليهود.

وقال يوسي غيستيتنر أحد مؤسسي الجمعية في منطقة وادي هيودسن ردا على أسئلة صحيفة “نيويورك تايمز” إن بين الضحايا ابن الحاخام، موضحا “كان هناك عشرات الأشخاص في المنزل، كان احتفالا بعيد الأنوار”.

وشهدت الولايات المتحدة عدة هجمات معادية لليهود في السنوات الماضية.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر جرت عملية إطلاق نار في متجر يهودي في مدينة جيرزي بضاحية نيويورك أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، فضلا عن قتل المهاجمين الاثنين. واعتبرت الشرطة الهجوم “عمل إرهاب داخلي نابع من معاداة السامية والأفكار المعادية لقوات الأمن”.(أ ف ب)