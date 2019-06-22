عملية قسطرة للاعب نيجيري بعد توقف قلبه بكأس الأمم

الاسكندرية – شهدت تدريبات المنتخب النيجيري، الجمعة، واقعة صادمة عندما سقط لاعب الفريق الكروي صامويل كالو مغشيًا عليه داخل أرضية ملعب التدريب بالاسكندرية (شمالي البلاد).

تأتي تدريبات نيجيريا في إطار الاستعدادات لمواجهة بوروندي غدًا السبت في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.

وتعرض كالو لتوقف في عضلة القلب خلال التدريب المسائي، وتم نقله على إثرها إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور خضع اللاعب النيجيري كالو لعملية قسطرة في القلب، ولم يصدر الاتحاد المحلي للعبة عن فترة غياب اللاعب عن الملاعب.

ويلعب كالو (21 عامًا) في صفوف بوردو الفرنسي، حيث خاض مع منتخب “النسور” 6 مباريات مسجلًا هدفًا وحيدًا.

– (وكالات)