عملية للقضاء على الوباء: ماذا تالياً بالنسبة للبلدان الخالية تقريباً من “كوفيد”؟

تقرير – (الإيكونوميست) 23/4/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تفكر أستراليا، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية وتايوان في الحياة بعد الفيروس. وتتخذ إجراءات لتخفيف القيود واستعادة الحياة والاقتصاد في أقرب وقت ممكن.

نيوزيلندا – من بين أصعب كل القواعد الجديدة التي وجدت الشرطة في أستراليا ونيوزيلندا نفسها وهي تحاول فرضها في الأسابيع الأخيرة، كانت محاولة منع الناس من ممارسة ركوب الأمواج. كان على الضباط، في بعض الأحيان، أن يخوضوا في الماء للتعامل مع سخافات راكبي الأمواج، الذين تسلق الكثيرون منهم الأسوار أو هبوط المنحدرات من أجل ركوب الماء. لكن التخلص من مثل هذا الموقف أصبح في متناول اليد، بأكثر من معنى. الآن، يتم تخفيف القيود على رياضة ركوب الأمواج؛ حيث يبدو أن فيروس كورونا المستجد قد أصبح تحت السيطرة في كلا البلدين.

في نيوزيلندا؛ الدولة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، كانت الحالات الجديدة من الإصابة في خانة الأرقام المفردة لمعظم الأسبوع الذي سبق كتابة هذه السطور. وأبلغت أستراليا عن سبع إصابات جديدة فقط في 23 نيسان (أبريل). وهذا يضع البلدين في مجموعة صغيرة جدًا من الدول التي يبدو أنها هزمت “كوفيد- 19″، بما في ذلك كوريا الجنوبية، وتايوان -باستثناء موجة جديدة من الإصابات من تفشٍ حديث على متن سفينة بحرية. وقد أعادت أستراليا بالفعل فتح بعض الشواطئ الشهيرة (للسباحة وركوب الأمواج فقط)، وسوف تستأنف قريبا إجراء العمليات الجراحية المختارة، والعناية الطبية بالأسنان وعلاج الخصوبة. وتسمح كوريا الجنوبية بالسياحة الداخلية، على الرغم من أن إحدى المقاطعات لجأت إلى قطع النباتات في حقول الخزامى لتجنب جذب الحشود المعتادة من المتفرجين. ومن الجدير بالملاحظة أن تايوان لم تغلق أبداً جميع المدارس أو المطاعم أو الحانات فيها.

في جميع هذه الأماكن الأربعة، يحذر المسؤولون من أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها بشكل كامل بعد. قبل كل شيء، لا يمكن أن يكون هناك أي تراخٍ بشأن الاستمرار في الاحتراس. وحذرت السلطات من أن موجة ثانية من الفيروس قد تضرب في الشتاء. ولتجنب ذلك، تعتزم كوريا الجنوبية مواصلة حملة الفحصوصات الكثيفة والتعقب الصارم للاختلاط باستخدام صور الكاميرات الأمنية، وبيانات البطاقات الائتمانية والموقع على الهاتف المحمول. ويتم الإعلان هناك عن تحركات الحالات المؤكدة، مما يثير قلق الناشطين المدافعين عن الخصوصية. وتعِد أستراليا أيضاً باللجوء إلى “القمع الحازم” باستخدام تعقب الاتصال وتحقيق واحد من أعلى معدلات إجراء اختبارات الكشف عن الفيروس في العالم. وذهبت نيوزيلندا خطوة أخرى إلى الأمام، حددت لنفسها هدف القضاء على الفيروس واستئصاله بالكامل من شواطئها.

فوائد القضاء على الوباء واضحة. ففي حين أن العديد من البلدان تخاطر بدورة من عمليات الإغلاق المنهكة، وإعادة الفتح التدريجي ثم إعادة القيود مع تفشي الوباء وتراجعه، تعتقد حكومة نيوزيلندا أنها قد تتمكن قريبًا من إعادة النيوزيلنديين، كباراً وصغاراً، إلى العمل بلا خوف من أن يبدأ عدد الحالات في الارتفاع مرة أخرى. ويقول الاقتصادي شاموبيل إيكوب: “يمكن أن يكون التعافي أكثر سلاسة وأقل إعاقة من أماكن أخرى”. يمكن للمدارس والمحلات التجارية والمطاعم أن تعمل من دون متطلبات خاصة للتباعد الاجتماعي. ويمكن أن يبدأ موسم “الرغبي” بمباريات تُلعب أمام الجماهير الحية (ما قد يجلب بعض السلوى لمشجعي الرياضة المصابين بالملل حول العالم).

كل هذا سيوفر نظرياً ذلك النوع من الوضوح للأعمال التجارية؛ حيث يبدو ما يجري مثل حلم مزعج في الأماكن الأخرى. ومن المفترض أن ينتعش التوظيف والاستثمار بشكل أسرع بكثير إذا تم تبديد الخوف من عودة ظهور “كوفيد-19” في المستقبل. وتقول جاسيندا أرديرن، رئيسة الوزراء: “إن أسوأ شيء عمله به لبلدنا هو المراوحة بين الإغلاق وعدمه”.

ومع ذلك، سيكون من الصعب العثور على كلِّ وآخر حالة إصابة بالفيروس. وتقول عائشة فيرال من جامعة أوتاجو: “الأمر يشبه البحث عن إبرة في كومة القش”. وسيتعين توسيع الاختبارات العشوائية الحالية للعاملين في وظائف خطرة، بغض النظر عن ظهور أعراض أو عدمه. وسوف تحتاج ميزة تتبع التواصل والاختلاط أيضاً إلى جعلها أكثر مقاومة للتسرب. في البداية، واجهت الحكومة صعوبة في الوصول إلى 40 في المائة من الأشخاص الذين اعتقدت أنهم ربما تعرضوا للمرض.

بالإضافة ذلك، سوف يتطلب القضاء على المرض وضع أشد الضوابط على الحدود. وفي الوقت الحاضر، يُمنع جميع الأجانب تقريباً من دخول البلاد، في حين يتم وضع المواطنين العائدين في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً في فنادق خاضعة للمراقبة. وقد تباطأ عدد الوافدين إلى قدر ضئيل للغاية: لم يدخل أي شخص البلد في 22 نيسان (أبريل).

كما تخضع الموانئ لمراقبة محكمة أيضاً، فتعمل شركات التفريغ في أوكلاند في فرق صغيرة ومعزولة، لكل منها مرافقها الصحية الخاصة، للحد من خطر انتشار العدوى على نطاق واسع. ولا يُسمح لطواقم السفن القادمة بالنزول إلى البر ويستطيعون التفاعل مع ثلاثة من عمال الميناء فقط، يتميزون بارتدائهم السترات الوردية عالية الوضوح، بالإضافة أقنعة الوجوه.

تفترض النماذج الاقتصادية للحكومة أن نيوزيلندا سوف تضطر إلى أن تظل مغلقة أمام الأجانب لمدة عام. لكن البعض يشك في أنه سيكون من الممكن، أو المجدي، إبقاء الحدود مغلقة. ويقول ستيفن جويس، وزير المالية السابق، إن القضاء على الفيروس هو شأن مطلوب، لكنه ليس في المتناول أيضاً. ويقول كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا، بريندان ميرفي، إنه على الرغم من أن القضاء على المرض أمر مرغوب فيه، “إلا أننا نشك كثيرا في إمكانية الحفاظ على ذلك على المدى الطويل نظرا لتدابير الحدود التي لا تصدق التي قد يترتب علينا تطبيقها”.

وحتى لو نجحت عملية استئصال الوباء، فلا يمكن للعديد من الصناعات الكبرى في نيوزيلندا أن تأمل في العودة إلى وضعها الطبيعي. وسوف يخفض توقف السياحة الدولية، على الأخص، حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وسيعمل على إخراج حوالي 100.000 شخص من العمل. وسوف يؤثر إغلاق الحدود على المزارعين أيضا. ففي كل عام، تجلب نيوزيلندا وأستراليا مئات الآلاف من العمال المتجولين والموسميين لقطف الفاكهة وتقليم كروم العنب. ومع إغلاق الحدود، تعاني مصانع النبيذ والمزارع الآن من نقص في الأيدي العاملة. ويخشى مايك تشابمان، من مجموعة البستنة في نيوزيلندا، وهي جماعة ضغط، أنه سيكون من الصعب إغراء سكان المدن العاطلين عن العمل بصعود السلالم لقطف ثمار التفاح.

كما يكافح المصدرون لإيجاد متسع على الطائرات القليلة التي ما تزال تغادر البلاد. قبل الأزمة، كان يتم نقل 80 في المائة من الشحن الجوي لنيوزيلندا على متن طائرات الركاب. وقامت شركة طيران نيوزيلندا، الناقل الوطني، بإيقاف 95 في المائة من رحلات الركاب الدولية. وكما يلاحظ تشابمان بأسف، فإن مزارعي جراد البحر يتفوقون على مزارعي الطماطم في المنافسة على بعض قدرات الشحن الشحيحة.

في غضون ذلك، وفي إطار سعي البلد إلى القضاء على الوباء، أعلنت السيدة آردين مؤخراً تمديداً لمدة خمسة أيام للإغلاق الصارم لنيوزيلندا. وتقول إن التكلفة الإضافية على المدى القصير ستعطي “عوائد صحية واقتصادية أكبر بكثير على المدى الطويل”.

يدير الآخرون مسألة الحدود بشكل مختلف. ما تزال كوريا الجنوبية تقبل بقدوم الأجانب، شريطة أن يظلوا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. بل ويستطيع البعض منهم تجنب الخضوع للحجر الصحي، بما في ذلك بعض رجال الأعمال الذين يأتون في رحلات قصيرة. ويتم فحص هؤلاء عند الوصول، وإذا كانت النتيجة سلبية، يمكنهم أن يتنقلوا على نطاق واسع داخل البلد شريطة أن يجيبوا على العاملين في المجال الصحي عندما يتصلون بهم، وأن يقوموا بتسجيل أي أعراض مرضية في تطبيق الهاتف بجدية. وتسمح تايوان لبعض زوار الأعمال بالقدوم أيضاً، بحيث يكونون خاضعين لقواعد الحجر الصحي.

ومع ذلك، تحظى خطة استئصال الوباء في نيوزيلندا بتأييد شعبي واسع النطاق. وقد أظهر استطلاع للرأي أجري في أوائل نيسان (أبريل) أن 84 في المائة من النيوزيلنديين يوافقون على طريقة استجابة الحكومة للوباء، وهو أعلى بـ30 نقطة مئوية من المعدل في دول مجموعة السبع. بل إن هناك أملاً في أن تتمكن دول أخرى من الانضمام إلى منطقتها المعروفة بأنها خالية من الفيروسات. وقد أثار نائب رئيس الوزراء، ونستون بيترز، احتمال حدوث “فقاعة تنقل عبر تاسمان” بمجرد سيطرة أستراليا ونيوزيلندا على الفيروس بإحكام. ويمكن أن يشمل ذلك أيضًا بعض دول المحيط الهادئ -شريطة أن لا تنفجر هذه الفقاعة.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: A process of elimination: What next for countries that are nearly covid-free?