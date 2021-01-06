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عملية لمصطفى وغياب محتمل للنبر أمام الفيصلي

منذ 10 دقائق
اللاعب محمد مصطفى

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عمان – الغد – كشف عضو إدارة نادي السلط ومدير فريق كرة القدم أشرف حياصات، خضوع لاعب الفريق محمد مصطفى، لعملية في الركبة يوم الاثنين المقبل، لتنظيف الغضروف الذي تسبب في ابعاد اللاعب عن الفريق في الأيام الأخيرة.
وبين حياصات، أن مصطفى سيغيب عن مباراة اليوم أمام فريق الفيصلي، كما يتوقع غياب اللاعب يوسف النبر الذي تعرض لاصابة في الكاحل في تدريب أول من أمس.
وعن مباراة اليوم، أكد حياصات عن الفريق يبحث عن الفوز في مواجهة الفيصلي، بطموح انهاء الدوري ضمن الأربعة الكبار، معتبرا أن الجهد الكبير الذي بذلته الإدارة والجهازين الفني والإداري واللاعبين، يشفع للفريق بالمنافسة على مركز متقدم.
إلى ذلك، تشهد الأيام الحالية، ارتفاعا في وتيرة الدعوات التي توجهها شخصيات سلطية محبة وعاشقة للنادي، للفريق احتفالا بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق في دوري المحترفين.
السلط الذي يبحث عن مركز متقدم، حقق نتائج جيدة في المباريات الأخيرة، وبدأ بحصد النقاط، ليتقدم نحو المركز الرابع، رغم ضياع العديد من النقاط لاسباب متعددة بعيدة عن المستوى الفني. – (أخبار النجوم)

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