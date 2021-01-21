عملية نادرة في الدماغ بالملك المؤسس

الرمثا – أجريت في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي عملية جراحية نوعية لمريضة تعاني من نزيف دماغي حاد ناتج عن وجود تشوه شرياني في الشريان القاعدي الأساسي من جذع الدماغ.

وبين استشاري جراحة الدماغ والأعصاب أستاذ كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد البربراوي لـ (بترا) اليوم الخميس، ان المريضة كانت تعاني من نزيف دماغي حاد بسبب تشوه شرياني في الشريان القاعدي الأساسي في جذع الدماغ،وكان من الصعب إجراء تداخل إشعاعي لإصلاح التشوه.

وأضاف، إن العملية أجريت بظروف بالغة التعقيد لإغلاق التشوه وبتحضيرات عالية الدقة ودعم كامل من إدارة المستشفى التي قدمت كافه التسهيلات لنجاح هذه العملية، مؤكداً أن مثل هذه العمليات تجرى في مراكز متخصصة ومجهزة بأحدث الإمكانيات وتعتبر هذه من الحالات النادرة وتم وتوثيقها كأول حالة تجرى في المستشفى والأردن وتحمل خطورة ومضاعفات عالية. وأكد البربراوي أن المريضة تماثلت للشفاء التام بدون أي مضاعفات حيث أظهرت الصور الشعاعية المقطعية الملونة انه تم اغلاق التشوه بشكل كامل دون أي آثار جانبية تذكر، مشيرا الى أن العملية استغرقت حوالي 8 ساعات، مثمناً دور نائب مدير عام المستشفى الدكتور عبدالكريم العمري على دعمه المتواصل للكوادر الطبية التي شاركت في علاج هذه الحالة.

من جهته، عبر مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو عن اعتزازه بالنجاحات التي يحققها الكادر الطبي للمستشفى وتعامله الأمثل مع الحالات المرضية الأكثر صعوبة باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، لافتاً إلى ان المستشفى مجهز بأحدث المعدات الضرورية لإجراء العمليات كافة، وان المستشفى يوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة للكادر الطبي والأكاديمي المتخصص في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا لإجراء مثل هذه العمليات.

بترا