عملية نوعية في مستشفى الملك المؤسس لمريضة تعاني من تكلسات

احمد التميمي

الرمثا – تمكن قسم الجراحة الخاصة / شعبة جراحة الوجه والفكين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي من إجراء عملية نوعية لمريضة في الأربعين من العمر كانت تعاني من خلع متكرر في المفصل الصدغي وتكلسات شديدة من الجهتين وخلع متكرر في المفصل أثناء الحركة.

وأجرى العملية فريق طبي بإشراف استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور تيسير الخطيب حيث استغرقت العملية (4) ساعات تمكن الفريق من زراعة مفصل صدغي صناعي في الجهتين بعد كسر وإزالة المفصل الصدغي المتكلس والمتآكل.

وتعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة والصعبة حيث أظهر الفحص السريري وصور الأشعة الطبقية وجود تآكل في المفصل الصدغي وتكلسات شديدة محيطة برأس المفصل مما يودي إلى حدوث خلع متكرر والآلام في منطقة المفصل والأذن والرقبة .

وأشار الدكتور الخطيب إلى أن معاناة المريضة تمثلت في عدم القدرة على فتح الفم نهائيا وصعوبة بالغة في المضغ وإضرابات في النوم بسبب الآلام في المفصل الصدغي من الجهتين.

وبين إن هذه العمليات يجريها بالعادة فريق جراحين متخصصين في مراكز متخصصة مثل هذا المركز الجامعي المميز والمجهز بأحدث الأجهزة والذي يشهد تقدماً كبيراً.

وأكد الخطيب أن مثل هذه العمليات الكبرى والدقيقة لا يمكن إجراؤها إلا بوجود كوادر مؤهلة ومستشفى مجهز بأحدث أنواع الأجهزة والمعدات الطبية، مثمنا دور الكادر الطبي الذي شارك في العملية وأبدت المريضة ارتياحاً كبيراً بعد إجراء العملية وتتماثل حالياً للشفاء.

وثمن الدكتور الخطيب دور الكادر الطبي الذي شارك في العملية؛ رئيس المقيمين الدكتور محمد تركي الخطيب والدكتور محمد غانم والدكتور محمد جمال والدكتور صلاح محمد الشرفات والدكتور فايز الردايده وأطباء التخدير برئاسة استشاري التخدير الدكتور خالد ردايده وكادره الطبي الدكتورة هبه حماشا والدكتور حسام علاونه وبوجود كادر تمريضي مميز مكون من الممرض القانوني احمد بني حمد والممرضة القانونية نجاة التميمي وفنية التخدير مها مسعود.

Ahmad.altamimi@alghad.jo