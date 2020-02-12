عملية نوعية لـ”كهرباء قلب” طفل في مستشفى الأمير حمزة

عمان – الغد – اجرى مستشار أمراض كهرباء القلب اللواء الطبيب المتقاعد يحيى البداينه في مستشفى الأمير حمزة اليوم عملية كي للعصب المسبب في تسارع دقات القلب لطفل يبلغ من العمر 12 عاماً، ادخل بحالة طارئة الى المستشفى استدعى التدخل الفوري والأجراء الطبي اللازم.

وبين الدكتور البداينه انه تم تشخيص الطفل من قبل الاطباء لحظة وصوله قسم الإسعاف والطوارئ ويعاني من مرض (تناذر ولف باركنسون وايت) وهو وجود مسار كهربائي أضافي بين حجرات القلب العلوية والسفلية تؤدي إلى تسارع دقات القلب المتكررة مع حالات غيبوبة، مؤكدا أن الحالة الصحية للطفل ممتازة وسيغادر المستشفى في الايام القليلة القادمة.

ويأتي نهج تطوير وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين ضمن سياستها الرامية تعظيم الإنجازات ودعم الكوادر الطبية والتمريضية الكفؤة بالخبرة المطلوبة مما ساهم في إجراء الكثير من العمليات الجراحية النوعية لاسيما عمليات جراحة القلب والتداخلات العلاجية القلبية وكهرباء القلب.