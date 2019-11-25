ابوظبي – أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الامارات لكرة القدم، قائمة من 23 لاعبا للمشاركة في كأس الخليج الرابعة والعشرين لكرة القدم، حيث شهدت التشكيلة استبعاد صانع الألعاب عمر عبد الرحمن “عمروي” بسبب الإصابة.

وتلعب الامارات في المجموعة الأولى للبطولة التي تنطلق يوم 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي وتستمر حتى 8 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، الى جانب قطر المضيفة واليمن والعراق.

واكد الاتحاد الاماراتي عبر موقعه الرسمي ان: “لاعب الجزيرة عمر عبد الرحمن تواجد في برشلونة خلال الايام الماضية لاجراء الفحوصات الطبية والتحق بمعسكر المنتخب في دبي متأخرا، وعليه قرر الجهاز الفني عدم الزج به في البطولة التي ستلعب بشكل مضغوط، ومن المنتظر ان يعود اللاعب الى برشلونة لاستكمال برنامجه العلاجي”.

وستشهد قائمة الامارات أيضا، غياب لاعب الوسط علي سالمين، والمدافع وليد عباس بسبب الإصابة.

قائمة الإمارات المستدعاة لخوض “خليجي 24”

حراسة المرمى: علي خصيف وخالد عيسى ومحمد الشامسي وعادل الحوسني.

خط الدفاع: سالم راشد ومحمد مرزوق وخليفة النوبي ويوسف جابر والحسن صالح وحمدان الكمالي ومحمد برغش.

خط الوسط: امد برمان وطارق احمد وعبدالله رمضان واسماعيل الحمادي وبندر الاحبابي وخليل الحمادي وماجد سرور ومحمد العطاس وخلفان مبارك.

خط الهجوم: علي صالح وجاسم يعقوب واحمد خليل وعلي مبخوت. (أ ف ب)