“عمومية” اتحاد كرة القدم تنعقد الأربعاء

عمان – الغد – تعقد الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء يوم غد الأربعاء اجتماعها العادي الأول لعام 2020 برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد، لمناقشة وإقرار التقارير المالية والإدارية للعام الماضي 2019.

وأكدت الأمين العام للاتحاد سمر نصار، أن الاجتماع سيعقد عبر تقنية الاتصال المرئي “عن بُعد” للمرة الأولى، التزاماً بأوامر الدفاع وحفاظاً على السلامة العامة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وقالت: يتضمن الاجتماع المصادقة على تقرير الهيئة التنفيذية لنشاطات الاتحاد للعام 2019، إلى جانب المصادقة على القوائم المالية للسنة ذاتها، وموازنة 2020.

كما يتخلل الاجتماع مناقشة جملة المقترحات والاستفسارات التي وردت من أعضاء الهيئة العامة والهيئة التنفيذية خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب عرض رؤية سمو الأمير علي بتأسيس رابطة الأندية المحترفة في الفترة القادمة.