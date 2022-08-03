“عمومية التايكواندو العالمي” تكرم العمالقة وتطرح فكرة إقامة بطولة افتراضية

أيمن وجيه الخطيب



عمان – طرحت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للتايكواندو في اجتماعها الأخير، والذي شارك فيه الأردن على هامش بطولة العالم للناشئين والناشئات المقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا آخر المستجدات المتعلقة برياضة التايكواندو.

الاجتماع الذي حضره 29 عضوا، وانضم 6 منهم عبر الاتصال المرئي، تم تحديد يوم 28 أيار (مايو) من العام المقبل 2023 موعدا لعقد الاجتماع الجديد للجمعية العمومية في باكو.

وقال رئيس التايكواندو العالمي تشونغ وون تشو لموقع الاتحاد الدولي للتايكواندو “أنا سعيد جدا برؤية العديد من أعضاء عائلة التايكواندو العالمية في هذا الاجتماع، إضافة للذين انضموا إلينا عبر الإنترنت، وأنا أقدر الصداقة التي نتمتع بها، وشغفنا لغرس الحكم الرشيد في جميع بطولات الاتحاد العالمي للتايكواندو”.

وأضاف : “تم إنشاء قاعة المشاهير العالمية من قبل مجلس التايكواندو العالمي في اجتماعه في مانشستر بالمملكة المتحدة في أيار (مايو) من العام 2019 بهدف تكريم أولئك الذين قدموا مساهمة استثنائية في التايكواندو كرياضة أولمبية خلال حياتهم المهنية، وأنا فخور بشكل خاص بأننا افتتحنا الدرجة الأولى من قاعة مشاهير التايكواندو العالمية عبر التاريخ اللامع للتايكواندو، وهناك العديد من الأفراد الذين ساعدوا في دعم رياضة التايكواندو اليوم قمنا بتكريم بعض عمالقة التايكواندو الذين وضعوا الأسس لنا للوصول إلى آفاق جديدة”.

وبدأ رئيس التايكواندو العالمي تشونغ وون تشوي الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس الجدد الذين حضروا اجتماع المجلس لأول مرة منذ انتخابهم في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقدم تشوي شرحا عن التحديثات حول بطولة العالم للتايكواندو للأشبال والزهرات، التي حطمت الأرقام القياسية والتي سبقت بطولة العالم للناشئين والناشئات، كما تم طرح فكرة اقامة بطولة افتراضية دولية على هامش بطولة الكومنولث للرياضات الإلكترونية في برمنغهام.

وكشف تشوي عن شعار اليوبيل الذهبي للتايكواندو العالمي وموضوعه (السلام في العقل، التايكواندو في القلب).

وتم في الاجتماع مناقشة التقارير المهمة في منطقة “مينا وزن “، ونظام العضوية العالمي، والتايكواندو الافتراضي، الذي سيتم عرضه في مؤسسة التايكواندو الإنسانية.

كما تم تكريم عمالقة التايكواندو وتم منح جائزة المساهمة مدى الحياة للراحل أون يونغ كيم (كوريا) مؤسس التايكواندو العالمية لدوره الكبير في تطوير التايكواندو مع اللجنة الأولمبية الدولية وتأمين الاعتراف الأولمبي لهذه الرياضة، والراحل خوان أنطونيو سامارانش (إسبانيا) رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق لدوره المهم في اعتراف التايكواندو كرياضة أولمبية.

وتم منح جائزة الفئة الرسمية لداي سون لي (كوريا) لعطائه المتميز كنائب لرئيس اتحاد التايكواندو العالمي، وتطويره لهذه الرياضة في آسيا وساهم في تطور العلاقات مع حكومة كوريا الجنوبية في الترويج للتايكواندو كرياضة عالمية، والراحل أحمد فولي (مصر) كنائب لرئيس التايكواندو، ورئيس الاتحاد الأفريقي للتايكواندو تقديرا لمساهمته البارزة في تطوير التايكواندو في إفريقيا وحول العالم.

وعن فئة الرياضيين تم تكريم بطل العالم أربع مرات اللاعب كوك يوهين جونج لفوزه ببطولات العالم المتتالية، والمساعدة في رفع المعايير الرياضية عندما لم تكن التايكواندو رياضة أولمبية بعد، وبعد تقاعده كرياضي، واصل مسيرته المهنية كأستاذ في التايكواندو لتدريب الرياضيين الأصغر سنا، ثم أصبح مديرا رياضيا يخدم في مجلس التايكواندو العالمي.

واللاعبة وزونغ شين، التي تم الاعتراف بها كأول رياضية تفوز بميداليات ذهبية أولمبية متتالية في كل من سيدني 2000 وأثينا 2004، كما فازت بالميدالية الذهبية في بطولة بكين العالمية للتايكواندو 2007 بعد أن فازت سابقا بالبرونزية في بطولة العالم 2003.