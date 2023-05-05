“عمومية الصحفيين” تقر “المالي” و”الإداري” وتناقش التأمين الصحي

محمد الكيالي

عمان- أقرت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين التقريرين الإداري والمالي للعام 2022-2023، خلال اجتماع عقدته الجمعة، في مقر النقابة.

وحضر الاجتماع الذي انطلق عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، نقيب وأعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى نحو 50 زميلا وزميلة.

وجرى خلال الاجتماع الذي استمر نحو 4 ساعات، مناقشة عدد من البنود المدرجة على برنامج الاجتماع، أهمها ملف التأمين الصحي الذي استحوذ على أغلب النقاشات.

ووجهت الهيئة العامة مجموعة من الاقتراحات لمجلس النقابة في سياق مضامين التقريرين المالي والإداري، حيث تم تبني معظم المقترحات المدرجة في التقرير الإداري.

ورفض مجلس النقابة مناقشة أي ملف غير مدرج ضمن التقرير الإداري استنادا للنص القانوني.

ومن أهم المقترحات التي تبناها المجلس بتوجيه من الهيئة العامة، مراجعة نظام التأمين الصحي، وتشكيل وحدات نقابية في المؤسسات الصحفية، والعمل على توحيد الأنظمة الداخلية.

ودعا المجلس إلى المشاركة المكثفة في اللجان المساندة للنقابة، ووعد بتفعيل مركز التدريب مع إقراره بأن هناك تقصيرا من المجلس حيال المركز.

وجرى، خلال الاجتماع، الحديث عن اللجنة المشكلة من قبل المجلس وهيئة الإعلام المختصة بمتابعة ملف المراكز التي تحصل على ترخيص للتدريب.

وناقش الاجتماع ملف الحريات الصحفية؛ حيث ألمح نقيب الصحفيين إلى أنه “من الممكن استدراك موضوع تراجع الأردن إلى المرتبة 146 عالميا ضمن استطلاع منظمة “مراسلون بلا حدود” وإصدار بيان حول الحريات”.

وعرض مجلس النقابة أبرز ما أنجزه خلال العام الماضي، في تشكيل لجنة للتحقق من ملف التأمين الصحي، وبحث ملف الاستثمار، ودعم وتمكين الصحفيين والصحفيات من خلال إيجاد فرص العمل ومناقشة الرواتب والأجور والمسار المهني والحوافز والبدلات وعلاوات المهنة والمساعدة القانونية وغيرها من المواضيع.

وفيما يخص ملف الصحف الورقية، أكد المجلس أن الحكومة استجابت إلى مطالب النقابة المرتبطة بزيادة سعر كلمة الإعلان الحكومي من 55 قرشاً إلى دينار واحد، ما أسهم في زيادة مداخيل الصحف.

ولفت إلى أنه في هذا الملف، فإن الحكومة كانت استجابتها “متواضعة فيما يخص التحديات التي تواجه الصحف رغم تفهم وزير الاتصال الحكومي لمطالب النقابة”.

وأكد المجلس “أنه رغم تفهم الوزير، إلا أن ذلك لم يترجم كخطوات عملية حيال دعوة الحكومة إلى إطلاق صندوق دعم الصحافة، وإلغاء ضريبة المبيعات عن الإعلانات بجميع أشكالها، بما فيها القضائي والحكومي، إضافة إلى إعفاء مدخلات إنتاج الصحف (الورق، الأحبار، وقطع غيار آلات الطباعة) من الرسوم والضرائب”.

وكان مجلس النقابة طالب بضرورة مخاطبة وزارة العدل لإتاحة تنظيم نشر الإعلانات القضائية من خلال نقابة الصحفيين، ومنح الأولوية في المطبوعات الحكومية عموماً، وعطاءات وزارة التربية والتعليم والهيئة المستقلة للانتخاب لمطابع المؤسسات الصحفية.

ومن الملفات التي لم يتم الاهتمام بها، احتساب إعلانات العطاءات الحكومية على أسس تجارية، وإعادة الاشتراكات الحكومية في الصحف الورقية إلى ما كانت عليه قبل العام 2010.

وأكد مجلس النقابة أنه شكل لجنة للتأمين الصحي تولت دراسة التعاقد مع شركة جديدة للسنة التأمينية التي بدأت أوائل نيسان (أبريل) الماضي، وبعد مقارنات دقيقة بين الشركات، أوصت اللجنة بالتعاقد مع شركة “نات هيلث” لإدارة التأمين الصحي.

ويأتي التعاقد الجديد ضمن اتفاق بدل إدارة للفرد الواحد 20 ديناراً، على أن تعود “كافة” عوائد عقود الشركة مع الجهات الطبية إلى صندوق التأمين الصحي، بما يشمل الخصومات التعاقدية، والخصومات الإضافية، وخصومات بدل السداد المبكر، وضمن اشتراط أساسي أن تكون الكلمة الأخيرة للنقابة فيما يتعلق بالتدقيق الفني والطبي والمالي.

ولفت المجلس إلى أن اللجنة سعت إلى هيكلة التأمين الصحي بما يحقق تغطية تأمينية تلبي الطموح، وبتكلفة مالية معقولة، وبما يعود بالنفع على الهيئة العامة، ويحول دون استنزاف مقدرات النقابة.

وفيما يخص القروض، أكد مجلس النقابة أنه واصل إصدار الكتب للزملاء والزميلات الراغبين بالانتفاع من امتيازات القروض المتاحة عبر البنك التجاري (قرض الـ8 آلاف دينار) وصندوق توفير البريد (القرض الحسن 500 دينار)، واستفاد منها عدد كبير من الزملاء.