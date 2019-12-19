“عمومية اللجنة الأولمبية” تقر نظام الاتحادات الرياضية

انتخاب رئيس الاتحاد من مجلس الادارة وروابط للأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين

بلال الغلاييني

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عمان – أقرت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأردنية وبالاجماع نظام الاتحادات الرياضية الجديد، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد أمس في قاعة يا هلا بمدينة الحسين للشباب برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، وبحضور وزير الشباب د. فارس بريزات ونائبي رئيس اللجنة الأولمبية د.ساري حمدان ود. خالد العطيات وامين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي.

وبعد أن صادقت الجمعية العمومية على التقريرين المالي والإداري، ناقش المجتمعون مواد النظام الجديد للاتحادات الرياضية قبل اقراره بصورة رسمية وباجماع الحضور، حيث تضمن النظام الجديد اعطاء اللجنة الأولمبية الأردنية الحق في تعيين عدد من الشخصيات في الهيئات العامة ومجالس ادارات الاتحادات الرياضية ووفق المقاعد المخصصة لذلك والتي سيتم تحديدها في النظام الأساسي للاتحادات الرياضية.

وابقت الجمعية العمومية على فئة اللاعبين المعتزلين وعلى فئة الأندية والمراكز، والتي سيتم انتخابها من خلال الروابط الخاصة بكل فئة، مثلما تم تحديد طريقة انتخاب رئيس الاتحاد والتي ستكون من خلال اعضاء مجلس ادارة الاتحاد، في الوقت الذي تم فيه الغاء فئتي المدربين والحكام.

ووفق نظام الاتحادات الرياضية يحق لكل اتحاد رياضي اعداد مسودة النظام الأساسي للاتحاد وأي تعديلات تطرأ عليه بالتشاور مع اللجنة الأولمبية وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام الاتحادات الرياضية، وتحديد الشروط الواجب توفرها في عضو الهيئة العامة لجميع الفئات (الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأعضاء المعينين) ومن ابرزها أن يكون العضو العامل حاصلا على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها، باستثناء اللاعبين المعتزلين الذين اسقط عنهم شرط الشهادة الجامعية والإحتفاء بشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، فيما تم تحديد نسبة مشاركة العنصر النسوي سواء في الهيئة العامة أو في مجلس ادارة الاتحاد.