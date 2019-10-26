“عمومية المركز الإسلامي” تجتمع لأول مرة منذ 2006.. والدهيسات يكشف لـ”الغد” أبرز القرارات

هديل غبّون

عمان – قال رئيس الهيئة الادارية المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي الدكتور جميل الدهيسات، إن اجتماع الهيئة العامة الذي عقد صباح السبت لأول مرة منذ 2006، تمت مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية فيه والحصول على موافقتها لعقده، فيما بين أن الهيئة التي حضرت أقرت التقارير المالية والإدارية للجمعية منذ 2006-2018 وإجراء 3 تعديلات رئيسية على النظام الداخلي للجمعية .

وقال الدهيسات في تصريحات “خاصة لـ”الغد” السبت إن الوزارة سبق وأكدت للجمعية، أن للهيئة الادارية المؤقتة “المعينة من الحكومة” صلاحيات الهيئة المنتخبة، مشيرا إلى أن الهيئة الادارية المؤقتة للجمعية تضم في عضويتها، مدير الجمعيات العبادي، كممثل عن الوزارة فيما حضر أيضا مدير مديرية التنمية الاجتماعية في غرب عمّان.

ونشر بعض أعضاء في الهيئة العامة للجمعية، من منتسبي جماعة الإخوان المسلمين “الأم” ، منشورات على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، من بينهم أمين سر الجماعة الدكتور رامي العياصرة، استهجنوا فيها عدم دعوتهم لحضور اجتماع الهيئة العامة، رغم سلامة عضويتهم والتزامهم بتسديد الاشتراكات، والتأكيد بأنهم ليسوا من الأعضاء الذين اتخذت الهيئة المؤقتة قرارات بفصلهم نهاية العام الماضي، وبلغ عددهم حينها 349 عضوا لعام 2018، سبقهم نحو 632 أسقطت أيضا عضويتهم في 2017 .

وفي هذا الشأن قال الدهيسات، إنه تم إرسال ما يقارب 870 دعوة بالبريد المسجل، يمثلون الهيئة العامة للجمعية، وفق الانظمة والتعليمات المعمول بها في الجمعية.

وأضاف:” بلغنا الأعضاء حسب الأصول بالمكان والزمان وعقد الاجتماع في مدرج المستشفى الإسلامي وكان ذلك بنحو 20 يوما من الاجتماع “.

وكان النظام الأساسي للجمعية لم يطرأ عليه أية تغييرات منذ كف الحكومة يد الهيئة الادارية المنتخبة للجمعية عنها في 2006 ، وتعيين هيئة إدارية مؤقتة تسلمها عدة رؤساء معيّنون، كان آخرهم الدكتور الدهيسات في 2012.

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