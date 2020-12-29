“عمومية المصارعة” توافق على زيادة دعم الأندية واعتماد التقارير المالية

خالد المنيزل

عمان – طالب أعضاء الهيئة العامة لاتحاد المصارعة، بزيادة دعم الأندية ماليا، والوقوف الى جانبها في ظل الضائقة المالية التي تمر بها نتيجة استمرار جائحة فيروس “كورونا”، والمساهمة في زيادة رواتب لاعبي ومدربي المنتخبات الوطنية، ليتمكنوا من مواصلة العمل من أجل استمرارية اللعبة، وتم الموافقة على اعتماد التقارير المالية والإدارية، وخطة الاتحاد للموسم المقبل.

وخلال اجتماع الهيئة العامة الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، برئاسة رئيس اللجنة المؤقتة حازم النعيمات، تم تأكيد زيادة التعاون بين الاتحاد والأندية خلال الموسم المقبل، وأن الاتحاد صرف مبلغ 6 آلاف دينار دعما للأندية عن الموسم الحالي، بزيادة الدعم المقرون بالعمل خلال المرحلة المقبلة، وزيادة دعم الأندية الفاعلة بالأدوات والأبسطة.

وذكرت عضو الاتحاد والناطق الإعلامي آلاء المجالي، أن المرحلة المقبلة تتطلب جهودا كبيرة للنهوض باللعبة، من خلال الاعتماد على دعم الفئات العمرية وبطولاتها، وتشكيل منتخبات وطنية للفئات العمرية كافة من الأشبال مرورا بالناشئين والشباب، وبينت أن الاتحاد أخذ على عاتقه تنظيم البطولة العربية للفئات العمرية خلال العام المقبل، وتم مخاطبة الاتحاد العربي بهذا الصدد.

واعتمدت الهيئة العامة خطة المشاركات الخارجية للعام المقبل، والتي تضمنت المُشاركة في العديد من البطولات الخارجية، وإقامة العديد من المعسكرات الداخلية والخارجية، قبيل المشاركة في البطولات المختلفة، وعلى المستوى المحلي سيقوم الاتحاد بإقامة أكثر من بطولة لمختلف الفئات، والتركيز على بطولات الأشبال والناشئين والشباب، من أجل اختيار لاعبين واعدين قادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات المقبلة.

وفر مالي

من جانبه، بين المدير المالي للاتحاد صالح زريقات، أن هناك وفرا ماليا في صندوق الاتحاد بلغ حوالي 60 ألف دينار، سيتم الاستفادة منه خلال العام المقبل، بعد أن تم شراء أدوات جديدة لتدريب المنتخبات الوطنية، وتجهيز صالة التدريب بالأدوات المساعدة للتدريب.

وبين زريقات أنه تم صرف مبلغ 6 آلاف دينار لدعم الأندية عن الموسم الحالي وفق الآتي: أبو نصير والنصر 1500 دينار، حي الأمير الحسن والاستقلال والقوقازي 1000 دينار، دار الدواء وأمانة عمان 500 دينار.

وأضاف زريقات أن اللجنة وافقت على زيادة التواصل مع الأندية ودعم مشاريعها، التي تتضمن فتح مراكز للواعدين، في مقار الأندية وعدد من المحافظات، وتزويدها بالأبسطة وأدوات التدريب اللازمة للعبة، ودعم مدربي الأندية وتوفير كل أسباب النجاح لهم خلال عملهم، ودعمهم من الناحية المادية، في حال تقديم لاعبين جدد للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية كافة.