“عمومية اليد” تناقش الخطة السنوية وبرامج الاتحاد 2021

بلال الغلاييني

عمان – وجه اتحاد كرة اليد الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لعقد اجتماع عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة المقبل (عن بعد)، وذلك لإقرار السياسة العامة والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذها، حيث يرأس الاجتماع الدكتور تيسير المنسي رئيس الاتحاد.

وحسب أمين سر الاتحاد الدكتور زين العابدين بني هاني، فأن خطة وبرامج الاتحاد للعام الحالي 2021 تزخر بالنشاطات المتنوعة، والتي يسعى الاتحاد لتنفيذها بالكامل، والتي تهدف جميعها لتطوير اللعبة، موضحا أن خطة 2121 تشتمل على إقامة البطولات الخاصة بفئات الرجال (دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، بطولة كأس الأردن، كأس السوبر، دوري أندية السيدات)، والبطولات المتعلقة بفرق الفئات العمرية (الشباب والشابات والناشئين والناشئات والأشبال)، في الوقت الذي أكد فيه بني هاني أن الاتحاد سيركز هذا العام على الدورات التدريبية والتحكيمية من خلال اقامة الدورات الخاصة بهذا الجانب، واقامة الدورات الخاصة بمراقبي المباريات.

كما أن خطة الاتحاد تشتمل على ايلاء المنتخبات الوطنية الاهتمام الأكبر من خلال دعوة منتخب الرجال لمباشرة مشواره التحضيري الطويل، والمخصص للمشاركة في البطولة الآسيوية (المؤهلة إلى بطولة العالم)، ومواصلة رعاية المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين، الذي سيشارك في البطولة الآسيوية الثانية التي تقرر اقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 2 ولغاية 9 نيسان (ابريل) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى بطولة العالم التي تقام صيف العام الحالي.

كما أن الاتحاد سيواصل رعايته ودعمه لمشروع مراكز الواعدين بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد الرياضي المدرسي والأندية المنتسبة للاتحاد، خصوصا وأن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير اللعبة.

إلى ذلك اشاد رئيس الاتحاد الدكتور المنسي بالدور الكبير الذي لعبته أسرة اللعبة كافة في انجاح الموسم الماضي 2020، والذي كان حافلا بالنشاطات المحلية من خلال اقامة البطولات الموسمية، والتي شهدت مشاركة كبيرة من الأندية المنتسبة للاتحاد، موضحا أن الجميع تحمل الأعباء المضاعفة في اقامة البطولات وايصالها إلى بر الأمان رغم ما أفرزته جائحة كورونا من ظروف استثنائية أثرت على مواعيد برامج البطولات، وذلك بسبب القرارات التي صدرت من قبل الجهات المعنية بايقاف النشاطات لأكثر من مرة.

ويذكر أن البطولات المحلية للعام 2020، شهدت تتويج فريق العربي بلقب دوري الدرجة الأولى، وفوز العربي بلقب كأس السوبر، وفوز فريق الأهلي بلقب بطولة كأس الأردن، وفوز فريق حرثا بلقب دوري أندية السيدات، وفوز فريق أم جوزة بلقب دوري الدرجة الثانية، وفوز فريق الحسين بلقب بطولة الشباب.

كما شارك مجموعة كبيرة من الحكام والمدربين والمراقبين في الدورات وورشات العمل التي عقدت في العام 2020 (عن بعد)، واقامها الاتحادان الدولي والآسيوي، بإشراف نخبة من الخبراء والمحاضرين المختصين باللعبة.