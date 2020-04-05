عميد الطب في “جامعة التكنولوجيا” يلتقي ممثلي الطلبة عبر تقنية الاتصال المرئي

إربد – الغد- عقد عميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الأستاذ الدكتور نائل عبيدات اجتماعين منفصلين مع ممثلي طلبة كلية الطب للمرحلتين السريرية والأساسية عبر تقنية الاتصال المرئي “Zoom “.

ويأتي هذا الاجتماع حرصا من إدارة الجامعة وبتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات على متابعة سير العملية التعليمية للطلبة والتواصل معهم في ظل تفشي وباء كورونا وتأثيرها على استمرار العملية التعليمية للطلبة.

وناقش المجتمعون عدد من القضايا المتعلقة بالتعلم الالكتروني خاصة فيما يتعلق بالامتحانات وضرورة الالتزام بحضور المحاضرات، واستمع الدكتور عبيدات، إلى ملاحظات الطلبة واستفساراتهم التي تتعلق بالشؤون الأكاديمية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على الطلبة بضرورة الاستمرار والمثابرة على دراستهم آخذين بعين الاعتبار ملاحظاتهم وتصوراتهم بهذا الخصوص، وان الكلية تعمل بشكل متواصل على تقديم المادة العلمية لهم بأفضل الوسائل.

وأشار عبيدات إلى انه تم البدء بتعويض جزء من التدريب والمرور السريري في جميع التخصصات عن طريق مناقشة الحالات المرضية المختلفة من خلال المشرف المعني مع مجموعات الطلبة عبر تقنية الاتصال المرئي وبطريقة مبرمجة.

وفي نهاية اللقاء أبدى الطلاب ارتياحهم النفسي، وقد تولد لديهم الشعور بضرورة حمل جزء من المسؤولية، وأنهم جزء لا يتجزأ من أبناء الوطن الغالي، وأننا في كلية الطب وجوهرة الجامعات الأردنية نعمل لأجلهم ولمصلحتهم