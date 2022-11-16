عمّان أفضل وجهة سياحية عالمية لعام 2023

وضع موقع “لونلي بلانت” السياحي العالمي، الأردن ضمن أفضل 30 وجهة سياحية على مستوى العالم للعام 2023، التي ينصح محبّي السفر بزيارتها للاستمتاع بتجربة سفر فريدة.

وجاءت عمّان كأفضل وجهة سياحية عالمية ينصح في زيارتها، وذكر الموقع أن ما ميّز عمّان هو أنّها “وجهة مضيافة” مع التركيز على التنوع والشمولية، حيث تستعرض القائمة الصادرة عن الموقع، الأشخاص ومكاتب السياحة والوجهات السياحية الذين يمثّلون قصصاً وتجارب شاملة لمجموعة متنوعة من الناس حول العالم بأسلوب يضمن تمثيل كافة الأعراق والأجناس فيما يتعلق بالسفر.

واستلم وزير السياحة والآثار نايف الفايز جائزة من إدارة الموقع خلال فعاليات معرض السفر في لندن، مشيدا بهذا الإعلان، ومؤكدا أن استكشاف المملكة بأسلوب يمنح الزائر تصريحاً يتضمن كلفة التأشيرة ودخولاً إلى أهم المواقع السياحية من خلال التذكرة الموحدة.

وأضاف الفايز: “تعكس القائمة كيفية مساهمة السفر في عوامل الاستدامة ودعم المجتمع والشمولية وتستعرض الطريقة المثلى لاستكشاف العالم بأسلوب يتّسم بالمسؤولية”.

من جانبه، اعتبر مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات أن تَصَدُّر الأردن في قائمة صادرة عن مؤسسة عالمية وراقية وموثوقة بهذا الشكل إنجاز حقيقي للأردن، إضافة إلى أن هذه التسمية ستلعب دوراً أساسياً في زيادة عدد السياح الجدد للأردن.

وتابع عربيات: “أن هذا التقييم يأتي مع عودة السياحة والزيادة في أعداد السياح”، مضيفا أن هذا الإنجاز سيقدّم الأردن على أنّها الوجهة المثالية للسياحة.

وذكرت مجلة Lonely Planet أن الأردن مختص بكل ما هو مشوِّق، فلطالما قدّم هذا البلد مغامرات مميزة، ولكن هذه المرّة سهّل على السياح عملية السفر.