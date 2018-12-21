عمّان: إخلاء جزء من مبنى مجاور لحفرية على شارع القدس إثر إنهيار

عمان- الغد- أخلت لجنة السلامة العامة جزء من مبنى مجاور لحفرية إثر إنهيار مقطع صخري ضمن الحفرية على شارع القدس في منطقة رأس العين كإجراء وقائي دون حدوث أضرار أو إصابات.

وقال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار في أمانة عمان المهندس يوسف الدلابيح ان لجنة السلامة العامة المكونة من مندوبين من محافظة العاصمة والدفاع المدني والأمن العام والجمعية العلمية الملكية وأمانة عمان ستلزم المالك بإجراءات إنشائية لتأمين السلامة العامة للمجاورين .

وبين الدلابيح انه تم تأمين العائلات التي تم ترحيلها بأماكن للسكن على نفقة مالك الحفرية .