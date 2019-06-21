آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عمّان.. الإسلاميون يتظاهرون لرفض ورشة البحرين (فيديو وصور)

منذ 5 ساعات
صور من مسيرة المسجد الحسيني وسط عمّان رفضاً لمؤتمر البحرين الاقتصادي- تصوير أسامة الرفاعي

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مؤيد أبو صبيح

عمان- خرجت حشود بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني في عمّان، للتنديد بخطة السلام الأميركية في المنطقة المعروفة باسم “صفقة القرن” ورفضاً لورشة اقتصادية ستعقد في البحرين بشأن التطبيع الاقتصادي هذا الأسبوع.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحركة الإسلامية، الأعلام الأردنية وأعلام جماعة الإخوان المسلمين.

وردد المشاركون الذين تقدمتهم قيادات إسلامية شعارات من بينها “يسقط مؤتمر البحرين”، “لا للتطبيع”، “شعب واحد مش شعبين”، “لا للوطن البديل”، “لا للتوطين”،” نعم لحق العودة”، “تسقط وادي عربة”.

وقال رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبد الله العكايلة، في كلمة خلال المسيرة إنّ “الأردن بأكمله يقف خلف جلالة الملك في الدفاع عن القدس ورفض صفقة القرن والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة”.

وانتقد العكايلة “سياسات الحكومة وموقفها من منع الحركة الإسلامية من إقامة صلاة الغائب عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي”.

مقالات ذات صلة

شركات طيران عربية وعالمية لن تحلق فوق الأجواء الإيرانية.. تعرف عليها

منذ ساعة واحدة

ترامب: ألغيت الضربات على إيران قبل 10 دقائق من موعدها ولست مستعجلاً

منذ ساعة واحدة

الزراعة تطلق الحملة الوطنية لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون

منذ ساعتين

إصابتان بالرصاص إثر مشاجرة في الكرك

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock