عمّان.. الإسلاميون يتظاهرون لرفض ورشة البحرين (فيديو وصور)

مؤيد أبو صبيح

عمان- خرجت حشود بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني في عمّان، للتنديد بخطة السلام الأميركية في المنطقة المعروفة باسم “صفقة القرن” ورفضاً لورشة اقتصادية ستعقد في البحرين بشأن التطبيع الاقتصادي هذا الأسبوع.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحركة الإسلامية، الأعلام الأردنية وأعلام جماعة الإخوان المسلمين.

وردد المشاركون الذين تقدمتهم قيادات إسلامية شعارات من بينها “يسقط مؤتمر البحرين”، “لا للتطبيع”، “شعب واحد مش شعبين”، “لا للوطن البديل”، “لا للتوطين”،” نعم لحق العودة”، “تسقط وادي عربة”.

وقال رئيس كتلة الإصلاح النيابية، عبد الله العكايلة، في كلمة خلال المسيرة إنّ “الأردن بأكمله يقف خلف جلالة الملك في الدفاع عن القدس ورفض صفقة القرن والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة”.

وانتقد العكايلة “سياسات الحكومة وموقفها من منع الحركة الإسلامية من إقامة صلاة الغائب عن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي”.