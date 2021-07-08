“عمّان السينمائي- أول فيلم” يكشف فريق عمل الدورة الثانية

عمان-الغد-كشف فريق مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوَّل فيلم عن فريق إدارته وتفاصيل العمل الفني لدورته الثانية والتي ستقام بين ٢٣ و٣١ آب (أغسطس) ٢٠٢١.

ويعد مهرجان عمّان السينمائي الدولي أول مهرجان سينمائي دولي في الأردن يسلط الضوء على الأعمال الأولى، المحلية والعربية والدولية.

وللسنة الثانية على التوالي، تدير ندى دوماني المهرجان فيما تقع مسؤولية برمجة الأفلام على عريب زعيتر ويرأس بسام الأسعد أيّام عمّان لصُنّاع الأفلام.

وقالت دوماني: “سعداء بعودة المهرجان ونعمل جادين لتحقيق نجاح آخر. لقد أقيمت الدورة الأولى في خضم أزمة صحية عالمية، وكانت منفذاً مناسباً للتعبير الفني ولروي عطش صناع الأفلام ومحبي السينما على حد سواء.”

وأضافت، “نحتفل هذا العام بالعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مجسدة بفكرة النور وتتبعه في التصميم الغرافيكي.

يعكس العمل الفني للدورة الثانية التطورات الإيجابية التي نشهدها منذ الربيع الماضي إذ يمكننا الآن رؤية الضوء في نهاية النفق. كما يشمل الملصق العناصر الأساسية للمهرجان: عمّان، المدينة المضيفة الحاضنة له، وزهرة السوسنة السوداء، زهرة الأردن الوطنية المجسدة في جوائز المهرجان.”

تعليقًا على برنامج المهرجان لهذا العام، قالت زعيتر: “هذا عام مليء بالقصص والمشاعر، على الرغم من التحديات وبغض النظر عن الأوقات العسيرة التي مررنا بها جميعًا.

هناك دائمًا طعم مميز لأي عملٍ سينمائي أول. فهو عمل شخصي وحميمي وبالتالي مميز. نلتزم في مهرجان عمّان السينمائي الدولي بدعم الأصوات الجديدة في المنطقة وخارجها ونتعامل معها كجزء أساسي من التبادل الثقافي ومن نموّنا وسينعكس هذا في اختياراتنا للأفلام.”

وعن دوره في القسم المهني للمهرجان، يقول الأسعد: “لم أتردد ثانية في التحافي بالدورة الثانية من المهرجان كرئيس لأيام عمّان لصُنّاع الأفلام. شعرت أن لدي شيئاً أساهم به قد يشكل إضافة صغيرة على صناعة الأفلام من خلال المهرجان.

ونركز في هذه الدورة على مواضيع محددة. كما تقدم أيّام عمّان لصُنّاع الأفلام منصتي لمشاريع الأفلام بالإضافة إلى توفير فرص للتدريب وتبادل المعرفة مع الخبراء العرب والأجانب”.

ويرأس مجلس إدارة المهرجان الأميرة ريم علي ويضم رجا غرغور وعمر المصري وكنان جرادات وناديا سختيان. بالإضافة لذلك، يعمل في المهرجان فريقٌ صغير لكنه ملتزم وشغوف.