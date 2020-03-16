“عمّان السينمائي الدولي” يؤجل فعالياته حتى آب المقبل

عمان-الغد- أصدر مهرجان عمَان السينمائي الدولي-أول فيلم بيانا أعلن فيه تأجيل دورته الافتتاحية التي كانت ستعقد في شهر نيسان- إبريل المقبل، وذلك كإجراء احترازي بالتزامن مع أزمة الصحية العالمية المتعلقة بانتشار وباء كورونا- كوفيد-19.

وقالت إدارة المهرجان في بيانها أن موعد عقده تأجل حتى نهاية شهر آب المقبل والذي قالت فيه أيضا :”في ظل الوضع العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا والقيود التي تلت ذلك على الحركة والتجمعات، تمّ تأجيل مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوَّل فيلم. نأمل أن تسمح لنا الظروف بعقد المهرجان في نهاية آب (أغسطس) من هذا العام.”

نأسف لهذا الخبر ونعمل الآن على التكيُّف مع هذا الوضع غير المسبوق. لقد أعدنا جدولة المهرجان مبدئيًا إلى ٢٠-٢٥ آب (أغسطس) ٢٠٢٠، على أمل أن يتم حل أزمة الصحة العالمية قبل ذلك الوقت. اتخذنا هذا القرار إثر القيود الصارمة المفروضة على السفر والتجمع، تماشياً مع متطلبات الصحة العامة. نتفهم خيبة أمل الكثيرين – من صُّناع أفلام ومبدعين وأصحاب مصالح تجارية – الذين كانوا يتطلعون إلى تنظيم مثل هذا الحدث الثقافي الدولي في الأردن والذي من شأنه أن يساعد على عرض الإنجازات السينمائية الأولى، من المنطقة خاصة.

في هذا الصدد، قالت الأميرة ريم علي، رئيسة المهرجان: “نحن ملتزمون برؤية وقيم المهرجان ونعمل باستمرار على التأكد من أن المهرجان، حين يحدث، سَيتمكن من تحقيق تطلعات صانعي الأفلام. نظراً لخطورة الوضع وعدم استقراره، لا يسعنا إلا أن نتحلى بالمسؤولية فيما يتعلق بالسلامة العامة.” وأضافت: “نقدر تفهم شركائنا الذين التزموا بمواصلة دعمهم للمهرجان”.