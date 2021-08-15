“عمّان السينمائي الدولي” يكشف أسماء المحكمين في مسابقاته وجوائزها

عمّان-الغد– كشف مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم، وهو أول مهرجان سينمائي دولي في الأردن، عن أعضاء لجان التحكيم لدورته الثانية. و الذين سيختارون الفائزين بجائزة السوسنة السوداء في الفئات التنافسية الثلاث: أفضل فيلم روائي عربي طويل وأفضل فيلم وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم عربي روائي قصير.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة

تتألف لجنة تحكيم الأفلام الروائية العربية الطويلة من المخرج والمنتج وكاتب السيناريو المخضرم سمير والذي تشمل قائمة أعماله “أنسى بغداد: اليهود والعرب – الصلة العراقية” (٢٠٠٢)

و”الأوديسة العراقية” (٢٠١٥) الذي تم اختياره رسمياً لتمثيل سويسرا في حفل توزيع جوائز الأوسكار الثامن والثمانين.

وآخر أفلامه “بغداد في خيالي” (٢٠١٩) الحائز على عدة جوائز.

وينضم إلى سمير الكاتب والمخرج تشابا بولوك والذي اشتهر بفيلمه “رحلة إيسكا” (٢٠٠٧) والذي رشحته هنغاريا لجوائز الأوسكار الحادي والثمانين.

.ويشارك في لجنة التحكيم هذه خالد حداد الذي أنتج العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ولديه أكثر من ٣٠ عاماً من الخبرة في المجال.

لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة

تضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية العربية الطويلة المخرجة مي مصري المعروفة بأفلامها الوثائقية والتي كان فيلمها الروائي الأول “٣٠٠٠ ليلة” (٢٠١٥) التقديم الرسمي للأردن لجوائز الأوسكار عام ٢٠١٧.

لجنة تحكيم الأفلام العربية القصيرة

تضم جيروم بيلارد، المدير التنفيذي لـ “سوق الأفلام” الخاص بمهرجان كان السينمائي الدولي.

الممثلة أناهيد فياض، مدربة و خبيرة أداء اشتهرت بالمسلسل التلفزيوني السوري الضخم “باب الحارة” (٢٠٠٦-٢٠١٧).

فادي حداد، أستاذ جامعي مختص بصناعة السينما و مخرج عرف بفيلمه الأردني الأول “لما ضحكت موناليزا” (٢٠١٢) والذي جال العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم.

جوائز السوسنة السوداء

سيتم الإعلان عن الفائزين في كل فئة في حفل ختام مهرجان عمّان السينمائي بتاريخ ٣١ آب ٢٠٢١.

٢٠ ألف دولار أميركي لأفضل فيلم روائي طويل؛ ١٥ ألف دولار أميركي لأفضل فيلم وثائقي طويل

٥ آلاف دولار أميركي لأفضل فيلم روائي قصير – بالإضافة الى منحوتة السوسنة السوداء المصنوعة من البرونز من تصميم الفنان الأردني الراحل، مهنّا الدرّة، أحد روّاد الحركة الفنية التشكيلية في الأردن.

يصوّت جمهور المهرجان لاختيار الفيلم الفائز في قسم الأفلام الدولية والذي سيحصل على مبلغ ٥ آلاف دولار أميركي.

كما سيكون لأيام عمّان لصُنّاع الأفلام لجنة تحكيم خاصة بها لمنح جوائز نقدية وعينية لمشاريع الأفلام المختارة للمشاريع في فئتي قيد التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.

وتضم لجنة تحكيم أيام عمّان لصُنّاع الأفلام من الخبيرة السينمائية ليالي بدر والمنتج كيڤان مشايخ والمخرجة مريم شاهين والمخرج أمين نايفة والخبير السينمائي عبد الله شامي. سيتم الإعلان عن جوائز أيام عمّان لصنّاع الأفلام بتاريخ ٣٠ آب ٢٠٢١.