“عمّان السينمائي” يعلن عن الفائزين بجوائز منصتي تسويق مشاريع الأفلام

عمان-الغد– في إطار الدورة الافتتاحية لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم، اختتمت أيّام عمّان لصنّاع الأفلام فعالياتها اليوم وتُوِّجَ الحدث بالإعلان عن الفائزين بجوائز منصتي تسويق مشاريع الأفلام، حيث حازت تسعة مشاريع قيد التطوير أو في مرحلة ما بعد الإنتاج بإحدى عشرة جائزة نقديّة وعينيّة.

ترأس مخرج الأفلام الوثائقية اللبناني هادي زكاك لجنة تحكيم أيّام عمّان لصنّاع الأفلام، وانضم إليه كل من المنتجة التونسية لينا شعبان منزلي وصانعة الأفلام والفنانة البصرية المصرية-الفرنسية جيهان الطاهري وهي مدير عام مؤسسة “دوكس بوكس” ومهند البكري، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

وأشاد جميع أعضاء اللجنة بجودة المشاريع المُختارة وعلى الأخص بحداثة الأفكار والجرأة اللتين ميزتا المشاريع الفائرة.

مُنِحت جوائز أيّام عمّان لصنّاع الأفلام والتي قُدِّمت عبر شراكاتنا القيّمة مع مؤسسات محلية ومن حول العالم كالآتي:

فئة المشاريع قيد التطوير (للمشاريع الأردنية): جائزة Slate – معدات إضاءة وإكسسوارات كاميرا بقيمة ١٥ ألف دولار أميركي مقدَّمة من شركة Slate Film Services -الأردن ل”عايشة” لعائشة الشمايلة ومن إنتاج بتول إبراهيم؛ استخدام مرافق الكلية الأسترالية للإعلام SAE في عمّان بقيمة ١٤ ألف دولار أمريكي.

وأيضاً ل”عايشة”؛ ٧،٥٠٠ دولار أميركي مقدَّمة من بنك سوسيته جنرال – الأردن ل”إنشاءالله ولد” لأمجد الرشيد ومن إنتاج رولا الناصر وأسيل أبو عيّاش؛ إقامتان للإرشاد من المنظمة الأميركية للفنون Film Independent ل”وإليه يرجعون” لأحمد اليسير.

كما حصل “حتى يتنفس البحر” لزين الدريعي ومن إنتاج علاء الأسعد؛ على استشارات لتطوير النص من صندوق الحكايا (TaleBox) – الأردن ل”المشاع” لفراس الطيبة؛ خدمات استشارية للإنتاج المستدام في مرحلة التطوير من Greener Screen – الإمارات العربية المتحدة أيضاً ل”المشاع”.

وفي فئة المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج (للمشاريع العربية): تصميم الصوت وإعادة التسجيل بقيمة ١٧،٥٠٠ دولار أميركي مقدَّمة من Acousmatic Film Sound في إستونيا ل”بنات عبد الرحمن” لزيد أبو حمدان ومن إنتاج آية وحوش (الأردن)؛ ٧،٥٠٠ دولار أمريكي مقدَّمة من بنك سوسيته جنرال – الأردن.

وحصل فيلم “واصلة” لرين رزوق (لبنان)؛ خدمات تصحيح الألوان بقيمة ٧ ألاف دولار أميركي مقدَّمة من Rum Pictures – الأردن ل” بيت هناك.. سينما هنا..” لنضال الدبس ومن إنتاج مصطفى يوسف (سوريا/مصر)؛ مشاركة في منتدى الأفلام – منصة ما بعد الإنتاج في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد ل”اللوتري” لكارولين كامل ومن إنتاج مي سعد (مصر).