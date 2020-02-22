عمّان تحتضن ورشة تعريفية بأداة تقييم الدعم العالمي للجمعيات الكشفية بالمشرق العربي

عمان- الغد- تحت رعاية أمين عام جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية، مازن كمال الحمود، انطلقت اليوم في العاصمة عمان فعاليات الورشة التعريفية بأداة تقييم الدعم العالمي GSAT للجمعيات الكشفية في دول المشرق العربي، والتي تقام بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية.

وثمن الحمود الدور الذي تقوم به المنظمة الكشفية العربية، من عقد الفعاليات والأنشطة الكشفية التي من دورها دعم الحركة الكشفية العربية، والارتقاء بأداء الجمعيات الكشفية الوطنية، مؤكداً على دور جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية واستعدادها لدعم الأنشطة الكشفية العربية، وأن الجمعية ستوفر الخدمات اللازمة لإنجاح هذا اللقاء العربي الكبير.

ويشارك في الورشة 20 مشاركاً قائداً وقائدة من الأردن، وفلسطين، وسوريا، والعراق، ولبنان، والبحرين.

كما شكر أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية على الاستعدادات المبذولة لإنجاح الفعالية، وأن الإقليم الكشفي العربي يثمن هذه الاستضافة، التي من دورها رفد المشاركين بالمعارف الأساسية، حول تحقيق أهداف أداة تقييم الدعم العالمي، بالإضافة إلى أنها فرصة للتشبيك وبناء العلاقات بين الجمعيات الكشفية الوطنية المشاركة.

ويهدف اللقاء إلى تدعيم القدرات من خلال التعرف على أهمية المشاركة في تطبيق أداة تقييم الدعم العالمي، وتعريف الجمعيات المشاركة بمعايير الجودة في المنظمة الكشفية العالمية، وفهم الجمعيات الكشفية الوطنية لأهمية التحضير لعملية ناجحة للمراجعة باستخدام أداة التقييم، وتعريف الجمعيات بأهمية المتابعة عقب إتمام عملية المراجعة، وهذا يشمل أهميتها كم حيث تدعيم القدرات، وكذلك الدعم المقدم من المكتب الكشفي العالمي بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من المنظمة الكشفية العالمية.

ويشارك كمدربين كلاً من القائدة مي عبد الهادي، مدير التنمية المؤسسية في الاقليم الكشفي العربي، القائد رأفت الجعار مفوض التقييم العالمي في جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية ومستشار الجيسات في المنظمة الكشفية العالمية، القائد محمد عتمه ميسر الجيسات في الاقليم الكشفي العربي ومسؤول ملف الجيسات في اتحاد كشافة لبنان.