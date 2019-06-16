آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

عمّان: رفض دفع أتاوة لصاحب أسبقيات فتلقى ضربة عنيفة على وجهه

منذ 3 ساعات
العامل الوافد الذي تعرض للاعتداء (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

موفق كمال

عمان- اعتدى شخص من أصحاب الأسبقيات صباح اليوم الأحد، على عامل وافد في سوق الخضار المركزي، بعد أن ضربه بأداة حادة على أنفه لرفض الآخير دفع أتاوة مالية.

وأسعف العامل الوافد إلى مستشفى الحمايدة، بعد أن تقدم بشكوى لدى مركز أمن الجويدة، وحالته العامة متوسطة.

وكان المعتدي طلب من العامل الوافد دفع مبلغ مالي أو إعطائه كميات من الخضار والفواكه دون دفع ثمنها، وعندما رفض الأخير أقدم على ضربه بواسطة (بومة) على أنفه، ثم لاذ بالفرار.

وتنتشر في سوق الخضار المركزي ظاهرة فرص الأتاوات على التجار وأصحاب البسطات.

مقالات ذات صلة

ولي العهد يستقبل مبعوثة الأمم المتحدة للشباب

منذ ساعة واحدة

“الطفل المعنف”.. مدعي عام جرش يوقف المعتدي أسبوعاً

منذ ساعة واحدة

هند الأيوبي وضحى عبدالخالق عضوين في مجلس الأعيان

منذ ساعتين
مبنى وزارة التعليم العالي بمنطقة الجبيهة بعمان -(أرشفية)

إعلان مهم من “التعليم العالي” للطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات السودانية

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock