عمّان: رفض دفع أتاوة لصاحب أسبقيات فتلقى ضربة عنيفة على وجهه

موفق كمال

عمان- اعتدى شخص من أصحاب الأسبقيات صباح اليوم الأحد، على عامل وافد في سوق الخضار المركزي، بعد أن ضربه بأداة حادة على أنفه لرفض الآخير دفع أتاوة مالية.

وأسعف العامل الوافد إلى مستشفى الحمايدة، بعد أن تقدم بشكوى لدى مركز أمن الجويدة، وحالته العامة متوسطة.

وكان المعتدي طلب من العامل الوافد دفع مبلغ مالي أو إعطائه كميات من الخضار والفواكه دون دفع ثمنها، وعندما رفض الأخير أقدم على ضربه بواسطة (بومة) على أنفه، ثم لاذ بالفرار.

وتنتشر في سوق الخضار المركزي ظاهرة فرص الأتاوات على التجار وأصحاب البسطات.