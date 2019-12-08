“عمّان روتانا” يحتفل بعيد الميلاد مع أطفال جمعية “مار منصور”

عمان- في إطار حرصه على تنفيذ برامج مسؤوليته الاجتماعية، نظم فندق عمّان روتانا زيارة إلى أطفال جمعية مار منصور الخيرية، وذلك احتفالا بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وأقيمت خلال هذه الزيارة، التي حضرها عدد من مديري وموظفي فندق عمّان روتانا ومديري جمعية مار منصور، مأدبة غداء للأطفال اليتامى، وسط أجواء احتفالية من الأغاني وترانيم واستلام هدايا الميلاد من سانتا كلوز لرسم الفرح على وجوههم.

وأعرب مدير عام فندق عمّان روتانا، عطية حمارنة، عن سعادته بمشاركة أطفال جمعية مار منصور احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ترجمة لاستراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها وينفذها الفندق ويولي من خلالها جُل اهتمامه للجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها بصمات إنسانية مميزة في المجتمع.

وشدد حمارنة، على أهمية الأنشطة والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها فندق عمّان روتانا؛ إذ تهدف إلى توثيق وتعزيز عُرى التواصل والتكافل الاجتماعي داخل المجتمع الأردني من خلال تقديم العون والمساعدة للفئات الأقل حظاً، لافتاً إلى أن الفندق سيستمر في دعم هذه الأنشطة التي تضفي البهجة والفرح والسعادة على مختلف فئات المجتمع، وخاصة الأيتام الذين دفعتهم الظروف لأن يعيشوا بعيداً عن الأجواء الأسرية.

وأثنى حمارنة، على الدور الرائد الذي تقوم به جمعية مار منصور من خلال مساعدة الفقراء وتعليم أولادهم، والاهتمام بالعائلات المستورة، وإيواء الأطفال المحتاجين ورعايتهم، آملاً أن يكون موظفو الفندق قد أسهموا في وضع البسمة على وجوه الأطفال وإضفاء أجواء إيجابية لهم في موسم الأعياد.